Pallacanestro: collaborazione Bvc Sanremo-Ra.Na. Bordighera, tra una settimana al via il campionato di Divisione Regionale 1

Nell’imminente stagione 2024/2025 il Bvc Sanremo parteciperà alla Divisione Regionale 1, il massimo campionato ligure di pallacanestro. La squadra, allestita in collaborazione con la Rari Nantes Bordighera, avrà come avversarie Ardita Juventus Genova, Aurora Chiavari, Auxilium Genova, Basket Golfo dei Poeti, Basket Pegli, Blue Sea Lavagna, Basket Cogoleto, Juvenilia Varazze, Next Step Rapallo, Pallacanestro Busalla, Tigullio Basket. In palio ci sarà una promozione alla Serie C Unica interregionale.

Per quanto riguarda l’organico è stato confermato il nucleo del Bvc, con il presidente/giocatore Alessandro Deda, Daniele e Davide Tacconi, il giovane Dennis Markishiq, i rientranti Matteo Massa e Giulio Arturo, gli under Andrea Lupi e Simone Franceschini e il veterano Luca Colombo. A questi si aggiungono i ragazzi della Rari Nantes Bordighera, Andrea Nicomedi, Erik Vivo, Mattia Rudian, Tommaso Iamundo. L’allenatore sarà Emanuele Favari, già da anni nello staff del Bordighera. Le partite interne saranno disputate al Palasport Biancheri (omologato per la categoria), il sabato alle 18. L’esordio casalingo è fissato per il 12 ottobre contro il Pegli. Un’altra novità significativa riguarda il main-sponsor che sarà E.On, azienda tedesca di rilevanza europea del settore delle energie rinnovabili.

Il presidente sanremese Alessandro Deda: “La collaborazione con la Ra.Na.Bo. permetterà a entrambe le società di fare un salto di qualità e in quest’ottica ci tengo a segnalare il ruolo positivo del presidente del Bordighera Stefano Gnutti e dello stesso Emanuele Favari. Per quanto riguarda la sponsorizazione di E.On. è sicuramente un valore aggiunto che ci dà solidità. Ringrazio l’azienda per aver creduto in noi e nel nostro progetto. Un grazie anche a tutte le altre nostre partnership. Naturalmente proseguiamo anche la nostra collaborazione con il Sea Basket Sanremo di Mauro Bonino, finalizzata al reclutamento di bambini, ai quali vogliamo offrire la migliore organizzazione possibile”.