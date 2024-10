La Sanremo-Liguria calcio non vedenti vince il torneo internazionale di calcio a 5 per non vedenti di Praga

Weekend trionfale e gioioso quello appena trascorso per la Sanremo-Liguria Calcio Non Vedenti. Al torneo internazionale di calcio a 5 per non vedenti di Praga, dopo il terzo posto dello scorso anno e la vittoria nel 2017, la squadra ligure ha conquistato l’11ª edizione del “Cup of Central European Cities 2024 of International Blind Football” disputato sabato e domenica scorsi nella Repubblica Ceca.

Torneo competitivo visto che ben 9 squadre vi hanno preso parte: FC Ingolstadt04 (Germany), Marburg (Germany), ASAMEA Keravnos Athens (Greece), Sanremo Calcio non Vedenti (Italy), FSN Chisinau (Moldova), Slask Wroclaw (Poland), Wisla BF Krakow (Poland), ANR Bucuresti (Romania) e BSC Praha (Czechia).

La formula adottata è stata quella della nuova Champions League: tutte le squadre hanno disputato 4 partite con avversari estratti a sorte e le prime 4 della classifica unica generale si sono qualificate per le semifinali, mentre le restanti hanno giocato per i rimanenti posti della graduatoria finale.

Gli atleti del coach Di Malta, conquistando il secondo posto nella classifica di qualificazione, hanno affrontato in semifinale i rumeni del Bucarest vincendo per 2-0. In finale, hanno sfidato i tedeschi del Marburg, conquistando l’agognata coppa solo dopo i calci di rigore, poiché, nonostante abbiano dominato il match, i tempi regolamentari erano finiti a reti inviolate.

Da sottolineare che tra le file della Sanremo-Liguria Calcio Non Vedenti ha giocato anche il fresco vincitore della medaglia d’argento alle recenti Paralimpiadi di Parigi con la nazionale dell’Argentina di calcio a 5 B1, ovvero il fuoriclasse Junior Fernandez, che è stato un vero trascinatore.

“La partecipazione al torneo – evidenziano dal club - ha richiesto uno sforzo organizzativo e finanziario non indifferente, ma la soddisfazione della conquista della coppa del primo posto ripaga le tante difficoltà e inoltre è stato un onore rappresentare l'Italia, la Liguria e Sanremo in un contesto simile”.