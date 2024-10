Al via il campionato di Calcio a 7 sui 2 campi ricavati sul terreno del ‘Colombera’ di Santo Stefano al Mare

La formazione della US Poggese

Nella serata di lunedì 30 settembre è iniziato il campionato di Calcio a 7 sui 2 campi ricavati sul terreno del ‘Colombera’ di Santo Stefano al Mare.

"Il campionato - si spiega nel comunicato -, organizzato dalla W&b Entertainment in collaborazione con il Real Santo Stefano, vedrà confrontarsi 10 squadre provenienti da tutta la provincia (da Imperia a Ventimiglia) e terminerà dopo la regular season con i play off ad eliminazione diretta che determinerà la vincitrice che si aggiudicherà il viaggio con pernottamento in Hotel 4* ed iscrizione alla Coppa Catalunya di Lloret de Mar.

La prima giornata ha visto vittoriose le 2 maggiori candidate del torneo :

La Satus ( formazione degli Ex Argentina Arma - Fiuzzi, Fici. Tarantola, Ciaramitaro, Virga,Cutelle ) che pur soffrendo si è imposta 3-2 sul Herta Vernello ( formazione di ragazzi giovanissimi molto bravi tecnicamente) e la squadra Ronin di Imperia che ha sconfitto 4-1 la US POGGESE grazie ad un primo tempo perfetto.

Nel terzo incontro di serata l AC Sanremo ha vinto grazie alla maggior sostanza sotto porta contro il Real Lamarmora.

Le altre 2 sfide( F.LLI DIURNO - DESPERADOS e DELO TEAM - FF ZURRIGO ) verranno recuperate il 18 Novembre.

Tutte le informazioni e risultati si possono trovare su www.campionatolunedi.it