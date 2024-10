‘Acqua, bene e risorsa’, un convegno a Imperia organizzato da Provincia e Ance (Associazione nazionale costruttori edili)

Si intitola ‘Acqua, bene e risorsa’, ed è il convegno organizzato da Provincia e Ance (Associazione nazionale costruttori edili) in programma sabato 5 ottobre, alle ore 10, nella sala consiliare del Comune di Imperia. L’appuntamento prevede gli interventi di tecnici ed esperti del settore, incentrati in particolare sul territorio della provincia di Imperia.

Il Presidente della Provincia Claudio Scajola, commissario ad acta dell’Ato idrico Imperiese, commenta: “E’ l’occasione per fare il punto della situazione del sistema idrico che ci riguarda da vicino, riepilogando i lavori fatti in questi ultimi anni e tracciando i programmi futuri che consentono di migliorare le infrastrutture che servono la collettività. Quello della gestione dell’acqua è un tema di grande attualità, che impone grandi responsabilità da parte di tutti”.

“Nonostante le piogge abbondanti che hanno caratterizzato la scorsa primavera, il problema della scarsità d’acqua resta importante e persiste a livello nazionale - afferma Enio Marino, presidente Ance Imperia, che aggiunge - abbiamo deciso di mettere a disposizione della comunità il nostro “Studio di fattibilità di invasi superficiali per l’approvvigionamento idrico ad uso agricolo, antincendio e industriale in alcuni bacini idrografici del ponente ligure”, come contributo di idee per risolvere un problema con cui ci troveremo sempre più ad avere a che fare, in quanto crediamo si tratti di un progetto valido e attuabile”.