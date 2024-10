Tricolori Coastal: Murcarolo campione d’Italia nel 4 di coppia, poker di medaglie Sanremo

A Verbania, con organizzazione a cura della Canottieri Verbanese, Liguria remiera ancora una volta sugli scudi in questo scintillante 2024. Ottimi piazzamenti in occasione dei Tricolori Coastal Rowing.



La Sportiva Murcarolo si laurea campione d’Italia nel 4 di coppia Senior. La firma sul tricolore è di Giovanni e Guglielmo Melegari, Matteo Bossone e Pietro Sitia (tim. Fabio Siracusa).

La Canottieri Sanremo, prima società italiana a ospitare un Tricolore (2006) e un Mondiale (2008), raggiunge risultati di grande prestigio. Nel 4 di coppia over 54 l’argento firmato da Micaela Porcellana, Carla Filippi, Fabienne Ricci e Fulvia Taggiasco (tim. Fabrizio Rosso). Nel 4 di coppia 43-54 anni ancora un bel secondo posto raggiunto da Carola Macca’, Eugenia Gueglio, Marina Chiodaroli e Silvia Roncone (tim. Laura Bixio). Terzo il 4 over 54 con Giovanni Buquicchio, Fabrizio Rosso, Fulvio Torello e Mauro Conio (tim. Carla Filippi). Bronzo anche per il 4 Senior femminile composto da Arianna Cioni, Manuela Bongiovanni, Amanda Lattuada e Altra Lattuada (tim. Massimo Fiore).



Elpis d’oro nel singolo Master 43-54 grazie a Carlo Barbieri e d’argento nel doppio Senior con Massimiliano Menessini e Luca Cappanella.



Urania vicecampione d’Italia con la singolista Ilaria Bavazzano e terza nel 4 di coppia grazie a Roberto Moscatelli, Alessio Denardo, Riccardo Fossa e Lorenzo Fabbri (tim. Paola Brissolari).



Michele Cicconetti e Andrea Vincenzi chiudono terzi per la Canottieri Santo Stefano al Mare nel doppio Under 43.