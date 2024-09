Al via secondo torneo Coppa del Rake con l'Ospedaletti over 45, il Riva Ligure, gli Old Stars ed il Rake & Pikel di Chester

Oggi, sabato 28 settembre, presso lo stadio comunale 'Ciccio Ozenda' di Ospedaletti, a partire dalle 19.30, si disputerà il secondo torneo Coppa del Rake intitolato ad un pub di Chester. Parteciperanno l'Ospedaletti over 45, il Riva Ligure, gli Old Stars ed il Rake & Pikel di Chester. Il torneo si svolgerà inizialmente con girone all'italiana dopodiché le prime due classificate disputeranno una finalina.



“Torneo che ha la funzione promozionale del gioco del calcio – spiega Fabio Ormea Fabio, presidente dell’Ospedaletti over 45 - anche per i non più giovanissimi, che vedono nel pallone un momento di socialità e di ritrovo con gli amici. A questo punto mi rivolgo anche a coloro che avrebbero voglia di tirare ancora 4 calci al pallone, informandoli che a fine ottobre inizierà il campionato over 45, e, se qualcuno un po' più intraprendente fosse intenzionato a organizzarsi una squadra potrebbe inviarmi una mail indirizzata a: fabio.ormea@gmail.com. Si ringraziano il presidente dell'Ospedaletti calcio Luca Barbagallo, gli arbitri, le squadre partecipanti e le addette al bar”.