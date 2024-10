3 motivi per comprare Mega Dice prima della fine della prevendita domani

Le prevendite crypto sono sempre condite con una certa eccitazione, ovvero l'adrenalina che accompagna la speranza di performance esplosive da parte dei nuovi token sul mercato.

Non tutti però sono dei successi. Alcuni fanno 100x il giorno del lancio, altri perdono il 50% e poi spariscono dalla circolazione 3 giorni dopo, lasciando l'investitore speranzoso con un pugno di mosche.

Quindi come si fa a distinguere un progetto che ha le carte in regola per il successo da uno che è sgangherato (se non direttamente una truffa) e finirà gambe all'aria in poco tempo?

La risposta ovviamente non è scontata e univoca per tutti, ma ci sono dei criteri che accompagnano progetti dal possibile successo e dei quali occorre andare alla ricerca.

Criteri che abbiamo riscontrato in Mega Dice, un token di un casinò online che offre diritti di governance sulla piattaforma.

Questa crypto sembra avere tutto il necessario per sfondare nel prossimo futuro ma, invece di perderci in chiacchiere, andiamo a vedere di che si tratta.

Progetto solido alle spalle

Uno dei principali problemi è quello del progetto senza capo né coda, ma Mega Dice non può certamente rientrare in questa categoria, dato che un token che nasce da una piattaforma già ben posizionata sul mercato.

Mega Dice è infatti un casinò online che vanta migliaia di utenti ogni mese e milioni di dollari di fatturato, quindi ben lontano da qualcosa di precario o raffazzonato.

L'idea di questo token è quella di mettere sul piatto qualcosa che possa dare vita a una community, raccogliendo giocatori da tutta Europa e unendoli con un token.

Sembra un'idea un po' utopistica, ma non si tratta di un semplice token generico come potrebbe essere una meme coin. Si tratta di un token di governance, il quale dà diritti per votare in fase decisionale sul futuro della piattaforma.

Questo elemento spiega come, una crypto, possa creare una community coesa, che s'interessa alle sorti di una piattaforma prendendone in mano le redini. Ma c'è un'altra ragione insieme a questo.

Le rendite del token DICE

Il token DICE, essendo un token di governance, dà diritto anche a un altro enorme vantaggio che non è comune tra le crypto, specialmente non tra quelle con una realtà già affermata alle spalle.

Come token di governance, il possessore di DICE che decide di metterlo in staking ha diritto anche a una parte dei profitti dell'azienda che, in questo caso, provengono dagli introiti sulle giocate.

Come facilmente si può intuire, una fetta su dei profitti multimilionari di uno dei migliori business in circolazione, è qualcosa che non si vede tutti i giorni.

Comprare una quota di DICE e metterli in staking, non è una "scommessa" sul prezzo del token, ma la volontà di partecipare a un business ben avviato.

A questo si aggiunge il terzo (due equivalenti sono già stati distribuiti) airdrop per i giocatori e possessori di DICE, il quale ammonta a 750.000 dollari. Un regalo tutt'altro che banale.

La crescita del GambleFi

Ultimo, ma non per importanza, un settore in grande crescita come il GambleFi, il quale è previsto possa quadruplicare in valore nei prossimi 5 anni.

Oggi, il mondo del gioco online, produce un volume d'affari annuo di circa 30 miliardi di dollari, che può sembrare molto ma ha ancora grandi margini di miglioramento.

Infatti, secondo esperti del settore, entro il 2029 potrebbe raggiungere volumi di 140 miliardi l'anno, ovvero più di 4 volte i volumi attuali.

Questo impatterà positivamente tutte le piattaforme del settore, ma specialmente quelle che si sono mosse meglio e hanno creato innovazione e opportunità.

Mega Dice è certamente tra queste, mettendo sul mercato un token che punta a soddisfare e fidelizzare i suoi clienti.

La prevendita di DICE

Il token DICE si trova ai suoi ultimissimi giorni di prevendita prima del lancio sul mercato, quindi non rimarranno altre occasioni per aggiudicarsi il token a prezzo bloccato.

Oggi la prevendita ha messo insieme quasi 1,9 milioni di dollari, mentre il token è venduto al prezzo bloccato di 0.116056 dollari. Una volta listato, sarà poi libero di muoversi in base a domanda e offerta, cosa che lo porterà (con ogni probabilità) molto lontano da questo valore.

Visita la prevendita di Mega Dice