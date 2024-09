Da Sanremo a Parabiago, nuova avventura sportiva per il classe 2009 biancazzurro Edoardo Berchiolli

Da Sanremo a Parabiago per vestire la casacca di una società storica nel panorama della palla ovale nazionale.

Per il classe 2009 Edoardo Berchiolli, cresciuto in biancazzurro partendo dalla Under 6, si sono spalancate le porte della accademia rossoblu, scelta in mezzo alle tante proposte arrivate per via dello stretto rapporto di amicizia e collaborazione tra le due società già dallo scorso anno e formalizzato ora con la partnership ufficiale ampliata a diversi settori, dalla comunicazione allo sviluppo strategico.







Il Parabiago, fondato nel 1948, è alla sua ottava stagione consecutiva in Serie A e vanta in bacheca una Coppa Italia di rugby a 7 femminile. Per Edoardo Berchiolli, ragazzo determinato, umile e sempre sorridente, rappresenta un approdo solido, strutturato e di qualità per la prosecuzione della sua crescita nel mondo del rugby.

Il passaggio di un ragazzo biancazzurro al Rugby Parabiago dimostra come Sanremo sia non solo baluardo della palla ovale all’estremo Ponente, a pochi chilometri dalla Francia, ma anche un porto sicuro per far crescere i ragazzi nel mondo dello sport con sani valori e spirito di squadra, pronti per il salto verso società di respiro nazionale.

“È l’occasione per fare un grande ringraziamento a tutti gli allenatori biancazzurri - commenta unito il direttivo del Sanremo Rugby - questo traguardo è anche merito di un lavoro di squadra portato avanti negli anni con passione e dedizione, dando sempre il massimo per la crescita dei ragazzi”.