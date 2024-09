Un filo che unisce Liguria e Lombardia nel nome del rugby: nasce la partnership tra Sanremo e Parabiago

Sanremo Rugby e Rugby Parabiago si tendono la mano e stringono una collaborazione che si svilupperà sul piano sportivo, comunicativo e strategico. Tra le due società sportive esiste già una relazione forte, sana e rispettosa che già lo scorso anno ha portato i due club a incontrarsi più volte e condividere esperienze.

Ora l’intenzione è quella di sviluppare ancora meglio alcuni ambiti di collaborazione. Il lavoro dal punto di vista sportivo porterà qualità in termini tecnici, ma saranno sviluppati anche alcuni asset relativi agli eventi e ai brand che supportano e supporteranno le due società sportive e alle attività di comunicazione congiunta.

“Siamo molto lieti di annunciare questa collaborazione - dice il DS di Rugby Parabiago, Cristiano Bienati - abbiamo una forte attitudine al coinvolgimento nelle nostre attività di altri club, perché crediamo nel miglioramento continuo nostro e del movimento. Sono previsti scambi di partecipazione in tornei, clinic, stage, con un particolare focus sulla formazione tecnica. Saranno pianificati eventi comuni sul campo ligure per attrarre anche club francesi. Verranno organizzate attività che valorizzeranno la relazione, a partire dal minirugby fino alle categorie Seniores. L’accordo è un’opportunità di crescita per tutti, nella quale crediamo molto”.

“Siamo felici di aver definito la partnership con il Rugby Parabiago, è molto importante per il rugby di base essere collegato con i club più strutturati, significa garantire maggiore profondità e centralità alle iniziative proposte - aggiunge Mirko Di Vito, presidente del Sanremo Rugby - abbiamo una collocazione territoriale molto particolare, ai confini italiani ma a due passi dal movimento francese, il nostro approccio gestionale e l’impianto sportivo che si affaccia direttamente sul mare ci permettono di essere propedeutici a molte iniziative, grazie alla competenza del Rugby Parabiago possiamo certamente implementare assieme nuove opportunità”.