Polisportiva Vallecrosia Academy, visita ufficiale dell'AC Milan allo 'Zaccari' (Foto)

La stagione 2024-25 della Polisportiva Vallecrosia Academy si apre con la prima visita ufficiale dell'AC Milan al campo Zaccari. Nella giornata di sabato 21 settembre, il coordinatore tecnico dell'AC Milan Fabio Vannoni ha, infatti, visitato la struttura in via Braie.

In accordo con il direttore tecnico del Vallecrosia Academy Francesco Lapa, Vannoni ha lavorato con i Pulcini della leva 2015, guidati dal mister Carmelo De Bartolo, per una sessione di allenamento molto costruttiva durata circa un'ora e mezza. Per l'occasione erano presenti anche gli altri istruttori della Polisportiva Vallecrosia Academy asd, i quali hanno assistito e interagito sul campo con il coordinatore tecnico dell'AC Milan e poi completato il lavoro con un approfondimento tecnico in aula.

Dopo una prima presentazione da parte del direttore tecnico del Vallecrosia Academy, Fabio Vannoni ha tenuto un interessante e formativo colloquio con tutto lo staff della Polisportiva durante il quale ha elargito preziosi consigli per migliorare il lavoro quotidiano.

"La società è lieta di aver confermato, con un contratto biennale, l’affiliazione con l'AC Milan, come Scuola Calcio Milan" - dice la Polisportiva Vallecrosia Academy - "Una collaborazione importante che prevede formazione continua, sia in presenza che online, e un programma molto dettagliato e specifico per tutta l’attività di base per fornire ai nostri tesserati uno staff e istruttori sempre aggiornati e preparati".