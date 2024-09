CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, martedì 24 settembre

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina il film all'Ariston di Sanremo

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- VOLONTÉ - L'UOMO DAI MILLE VOLTI – ore 17.00 - 20.15 – di Francesco Zippel - Documentario – “Festival di Cannes, 1972: in via del tutto eccezionale la giuria assegna un ex aequo a Il caso Mattei di Francesco Rosi e a La classe operaia va in paradiso di Elio Petri. Il protagonista di entrambi è Gian Maria Volonté, che la Croisette ha già apprezzato due anni prima, con Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto di Elio Petri. I due film premiati a Cannes sono la conferma della purezza di un metodo, il suo, che ha dettato una linea inconfondibile: un approccio assolutamente immersivo nel personaggio, non esattamente coincidente con il method acting di Strasberg via Stanislavskij, in cui l'attore è coinvolto in ogni dettaglio della rappresentazione, fino a diventare a pieno titolo coautore del film...”

Voto della critica: ***

- NON APRITE QUELLA PORTA (1974) – ore 18.45 - 22.00 – di Tobe Hooper - con Allen Danzinger, Marilyn Burns, William Vail, Jim Siedow, Teri McMinn - Horror - "Un gruppo di giovani spensierati - Sally e il fratello disabile Franklin, Jerry, Kirk e Pam - in viaggio a bordo di un furgoncino si imbatte in uno strano autostoppista dalle idee apparentemente confuse e dalle pulsioni prima autolesionistiche e poi minacciose. Forti del numero e convinti che il tizio sia solo uno stralunato inoffensivo, i ragazzi lo cacciano dal furgoncino e proseguono nel loro viaggio, diretti a una casa, adesso abbandonata e in rovina, di proprietà della famiglia di Sally e Franklin. Quello strano incontro però è solo la prima avvisaglia di un avvicinamento inevitabile al Male che alberga nel profondo Texas e si incarna in una feroce famiglia di macellai...”

Voto della critica: ****

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- FINALEMENT – ore 16.45 - 19.15 - 21.45 – di Claude Lelouch - con Kad Merad, Elsa Zylberstein, Michel Boujenah, Sandrine Bonnaire, Barbara Pravi - Commedia - "In un mondo sempre più folle, Lino, un uomo che aveva tutto, tra famiglia, successo e carriera, sente che sta perdendo l’equilibrio. Decide di lasciarsi tutto alle spalle e vagare, ricercato, per la Francia vestendo prima i panni di un prete destituito, di un regista di film per adulti, di un trombettista perrendersi conto alla fine, dopo una serie di incontri a dir poco strampalati, che tutto quello che accade nella vita è un bene...”

Voto della critica: ****

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- THELMA – ore 17.30 - 19.15 - 21.45 – di Josh Margolin - con June Squibb, Fred Hechinger, Richard Roundtree, Parker Posey, Clark Gregg - Azione/Commedia - "Thelma Post ha più di novant'anni, è vedova da due, è autonoma ma non cammina più di tanto, anche perché cadere potrebbe risultarle fatale; ci sente solo grazie alle protesi acustiche e la maggior parte delle volte, quando incontra un viso noto, non saprebbe dire con certezza di chi si tratti. La tengono viva uno spirito indomito, una sana curiosità per il presente, e le attenzioni del nipote Daniel. Quando cade vittima di una truffa telefonica, però, la puntura nell'orgoglio è tale che Thelma decide di andarsi a riprendere i soldi che le sono stati rubati, facendo affidamento solo sulla sua determinazione e sullo scooter elettrico di un vecchio amico che vive all'ospizio...”

Voto della critica: ***

Roof 2 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- OZI LA VOCE DELLA FORESTA – ore 17.00 – di Tim Harpe - Animazione - "Ozi è una piccola orangotango che vive serenamente con i propri genitori nella foresta fino a quando l'intervento dell'uomo distrugge l'ecosistema separandola dai familiari. Verrà adottata da due attivisti ecologisti grazie ai quali imparerà ad interagire con gli esseri umani. Fino al punto di diventare un'influencer in difesa dell'ambiente...”

Voto della critica: ***

- BEETLEJUICE BEETLEJUICE – ore 19.15 - 21.30 – di Tim Burton - con Michael Keaton, Winona Ryder, Justin Theroux, Monica Bellucci, Jenna Ortega – Commedia/Fantasy/Horror - "L'ex adolescente Lydia Deetz è cresciuta, ma non ha perso l'abilità di vedere i fantasmi; solo che adesso la sfrutta per portare visibilità e soldi al suo show televisivo: ‘Ghost house’. La morte rocambolesca e improvvisa del padre, la riporta a Winter River, insieme alla figlia Astrid e alla matrigna Delia, per un ultimo saluto al defunto, proprio nel momento in cui viene visitata, a distanza di trentacinque anni, dalle sgradite apparizioni dell'incontenibile Beetlejuice, del quale sperava di essersi liberata per sempre. Mentre Lydia è inseguita dalla sua vecchia conoscenza, lui è inseguito dalla sua ex moglie, che ha rimesso insieme i pezzi del proprio cadavere con una sparapunti, e anela a spettacolare vendetta. Intanto la giovanissima Astrid (Mercoledì attraverso lo specchio), infastidita dalla stranezza della madre, fa amicizia con un ragazzo locale che cita pericolosamente Dostoevskij. Ed è solo l'inizio...”

Voto della critica: ****

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- CATTIVISSIMO ME 4 – ore 17.15 - 19.15 - di Chris Renaud, Patrick Delage - con le voci di Max Giusti, Carolina Benvenga, Stefano Accorsi – Animazione/Avventura - "Durante la riunione degli ex alunni del Licée Pas Bon, la rinomata scuola dei cattivi, Gru reincontra Maxime Le Mal, un superbad che ce l'ha ancora con lui per uno scherzo subìto ai tempi dell'adolescenza. I poliziotti della Lega Anticattivi arrestano Maxime ma lui promette di sterminare Gru, dunque il capo della Lega consiglia all'ex Cattivissimo di trasferirsi con la famiglia in un luogo sicuro. Gru, la moglie Lucy, le figlie Margo, Edith e Agnes più l'ultimo arrivato, il neonato Gru Jr, si recano nell'amena cittadina di Mayflower, portando con sé i tre Minion Phil, Ron e Ralph. A Mayflower Gru e i suoi famigliari dovranno assumere nuovi nomi e nuove identità, il che creerà non pochi problemi. Dovranno anche relazionarsi con una coppia di vicini spocchiosi e la loro figlia adolescente Poppy, che vuole coinvolgere Gru in un furto importante. Nel frattempo i dirigenti della Lega trasformano cinque Minion in agenti d'élite dotati di superpoteri e Maxime trasforma la sua ossessione per gli scarafaggi in un'arma contro Gru...”

Voto della critica: ***

- COME FAR LITIGARE MAMMA E PAPA’ – ore 21.30 – di Gianluca Ansanelli - con Giampaolo Morelli, Carolina Crescentini, Elisabetta Canalis, Valentina Barbieri - Commedia - "Un bambino sogna una famiglia infelice. Perché Gabriele avrebbe in realtà tutto: due genitori innamorati che si preoccupano soprattutto della felicità del loro figlio. Ma in classe di Gabriele tutti hanno i genitori separati: e lui si sente diverso, diverso da quei ragazzini che hanno doppi regali, doppie vacanze, doppia paghetta e videogiochi illimitati, complici anche i sensi di colpa dei genitori. Quindi, Gabriele fa di tutto per farli separare, con l'aiuto dell'amica del cuore Rebecca. La missione impossibile si rivela non troppo impossibile: perché in ogni relazione c'è sempre qualche piccola crepa, qualche lievissima incrinatura nella quale infilarsi. Mettiamoci la consulenza di uno psicologo assai bizzarro e la confusione è servita...”

Voto della critica: **

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Tripla Programmazione

- SPEAK NO EVIL – ore 16.30 – di James Watkins - con James McAvoy, Mackenzie Davis, Aisling Franciosi, Alix West Lefler, Dan Hough - Horror/Drammatico/Thriller - "Una famiglia americana, dopo aver stretto amicizia con una inglese durante un viaggio in Italia, viene invitata a passare un weekend nella loro tenuta di campagna. Quella che all'inizio sembra una vacanza da sogno, però, si trasforma presto in un incubo...”

Voto della critica: ***

- INTER - DUE STELLE SUL CUORE – ore 18.30 – di Carlo A. Sigon - Sportivo - "Un racconto capace di emozionare e sorprendere per celebrare un traguardo incredibile. Il film evento celebra il 20° Scudetto del Club nerazzurro attraverso immagini inedite, racconti e testimonianze esclusive, behind the scenes e i momenti indimenticabili che hanno accompagnato l'incredibile cavalcata verso la conquista della Seconda Stella. Il derby che ha sancito il traguardo più atteso apre un racconto che si espande nei luoghi simbolo dello Scudetto, ripercorsi con accessi esclusivi e contenuti inediti: dagli spalti al campo, dallo spogliatoio al centro sportivo di Appiano Gentile e all'Inter HQ per poi esplodere in tutte le strade di Milano invase durante le celebrazioni dei Campioni d'Italia...”

Voto della critica: n.d.

- L’ULTIMA SETTIMANA DI SETTEMBRE – ore 20.15 - 22.00 – di Gianni De Blasi - con Diego Abatantuono, Biagio Venditti, Marit Nissen, Roberta Mattei, Luciano Scarpa - Commedia - "Il film racconta la storia di Pietro Rinaldi (Diego Abatantuono), un anziano scrittore in declino, vedovo e stanco della vita, che progetta di suicidarsi nel giorno del suo compleanno. Ma a sconvolgere i suoi piani arriva la morte tragica e improvvisa della figlia (Roberta Mattei) e del genero: adesso Pietro dovrà occuparsi del nipote adolescente Mattia (Biagio Venditti), ormai orfano. Nonno e nipote, che si sono sempre ignorati, si ritrovano così a vivere una dolorosa quanto indesiderata convivenza... Un viaggio che i due faranno insieme si rivelerà di fondamentale importanza per nonno e nipote, con clamorosi colpi di scena e avvenimenti che cambieranno per sempre i destini dei due protagonisti...”

Voto della critica: ***

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

- MADAME CLICQUOT – ore 17.15 - 19.30 - 21.15 – di Thomas Napper - con Haley Bennett, Tom Sturridge, Sam Riley, Leo Suter, Natasha O'Keeffe - Drammatico - "Dopo la prematura morte del marito, Barbe-Nicole Ponsardin Clicquot sfida le convenzioni assumendo le redini dell’azienda vinicola che i due coniugi avevano da poco avviato insieme. Guidando l’azienda attraverso vertiginosi rovesci politici e finanziari, la protagonista resiste alle critiche, rivoluziona l’industria dello champagne e diventa una delle prime grandi donne d’affari del mondo...”

Voto della critica: ***

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

- LA MISURA DEL DUBBIO – ore 17.00 - 19.15 - 21.30 – di Daniel Auteuil - con Daniel Auteuil, Grégory Gadebois, Sidse Babett Knudsen, Alice Belaïdi, Suliane Brahim - Drammatico - "Jean Monier è un avvocato di lungo corso, ma scottato dall'esperienza con l'ultimo cliente che ha difeso. Dopo qualche anno di assenza dai tribunali, per fare un favore alla moglie-collega, si trova a rappresentare un padre di famiglia in stato di fermo e accusato di aver ucciso la consorte. Sarà l'inizio di un caso che durerà anni, arrivando fino al processo, e che vedrà Jean approfondire il legame con Nicolas, uomo mite che giura di essere innocente e di non aver mai voluto fare del male a sua moglie...”

Voto della critica: ***

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Chiuso

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Chiuso

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- MADAME CLICQUOT – ore 21.00 – di Thomas Napper - con Haley Bennett, Tom Sturridge, Sam Riley, Leo Suter, Natasha O'Keeffe - Drammatico - "Dopo la prematura morte del marito, Barbe-Nicole Ponsardin Clicquot sfida le convenzioni assumendo le redini dell’azienda vinicola che i due coniugi avevano da poco avviato insieme. Guidando l’azienda attraverso vertiginosi rovesci politici e finanziari, la protagonista resiste alle critiche, rivoluziona l’industria dello champagne e diventa una delle prime grandi donne d’affari del mondo...”

Voto della critica: ***

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- LA MISURA DEL DUBBIO – ore 18.30 - 21.00 – di Daniel Auteuil - con Daniel Auteuil, Grégory Gadebois, Sidse Babett Knudsen, Alice Belaïdi, Suliane Brahim - Drammatico - "Jean Monier è un avvocato di lungo corso, ma scottato dall'esperienza con l'ultimo cliente che ha difeso. Dopo qualche anno di assenza dai tribunali, per fare un favore alla moglie-collega, si trova a rappresentare un padre di famiglia in stato di fermo e accusato di aver ucciso la consorte. Sarà l'inizio di un caso che durerà anni, arrivando fino al processo, e che vedrà Jean approfondire il legame con Nicolas, uomo mite che giura di essere innocente e di non aver mai voluto fare del male a sua moglie...”

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Chiuso



