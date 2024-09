Calcio: Promozione, solo un pareggio (1-1) per il Ventimiglia nella gara d'esordio contro il neo promosso Cella 1956

Il gol di Gambacorta, al 5' della ripresa, aveva illuso il Ventimiglia; ma non aveva fatto i conti con la caparbietà del neo-promosso Cella 1956 che ha creduto sino alla fine di poter riacciuffare il pareggio che , poi è avvenuto al 45' col difensore Travaglini. I granata, pur non disputando un grande incontro, hanno tenuto il gioco per buona parte della gara; non riuscendo, dopo il gol a "chiuderla", cercando il raddoppio più volte senza peraltro riuscirvi. La partita iniziava col brivido del gol annullato agli ospiti con Casanova per fuorigioco precedentemente di Becciu. Rea, si metteva in evidenza prima all'8' ( conclusione che lambisce il palo), poi all'11' con Papini che respingeva. Sempre Papini, al 24' interveniva deviando in corner un gran tiro di Bastita diretto al sette. Nel finale del tempo, Flori era pericoloso nell'area granata, ma la difesa ventimigliese si salvava in calcio d'angolo. Al 5' della ripresa, il Ventimiglia, sbloccava il risultato: dalle retrovie, lancio in profondità di Peirano verso l'area avversaria, il pallone, perveniva a Gambacorta che si aggiustava la sfera e sull'uscita di Papini, metteva in rete.



La reazione degli ospiti, era con un tiro di Antonini al 10' parato da Haderbache. Più pericoloso il Ventimiglia con due occasioni per Sparma: al 26', la sua deviazione di testa, veniva intercettata da un difensore che si salvava in angolo; poco dopo, al 29', il suo tiro radente a fil di palo, veniva respinto coi pugni da Papini.Il finale di gara era di marca genovese. Al 40', discesa sulla sinistra di Roggerone che arrivava a concludere impegnando Haderbache in una deviazione il corner.Nel forcing finale, gli ospiti arrivavano al pareggio: sugli sviluppi di una punizione, il colpo di testa risolutore era del difensore Travaglini; la palla incocciava la traversa ricadendo sulla linea di porta varcando la linea e terminando in rete.Per il neo promosso Cella è sicuramente un punto guadagnato: non si può dire altrettanto per il Ventimiglia che già pensava di aver vinto l' incontro. Comunque fra le note positive per i granata, è da rimarcare il ritorno in campo, dopo circa un anno dal suo grave infortunio, di Aretuso e poi l' esordio del giovane 2006 Berruti, nel ruolo di terzino sinistro.



Queste le formazioni:



VENTIMIGLIA: Haderbache, Addiego, Berruti, Peirano,Verardi, Ierace,Bacigaluppi,Bastita, Gambacorta, Cassini, Rea.Sono subentrati:Zampella, Aretuso, Felici e Sparma. Allenatore: Massullo.



CELLA 1956: Papini,Mataloni, Antonini, Profumo, Travaglini, Grassi, Lerza, Flori, Becciu, Casanova, Muscolo.Sono subentrati: Sannino, Cappato, Roggerone, Celano. Allenatore: D. Pagano .



Arbitro: Ramez Fousfos ( Albenga), assistenti : Emiljano Plaka (Savona) e Lorenzo Trucco ( Imperia).