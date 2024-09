Vallecrosia, un successo la 'Festa dello Sport' all'oratorio Don Bosco (Foto)

Sport e divertimento all'oratorio Don Bosco a Vallecrosia. E' stata un successo la Festa dello Sport andata in scena sabato scorso nel cortile dei salesiani.

Dopo l'inaugurazione avvenuta alla mattina alla presenza delle autorità civili, locali e regionali, varie associazioni sportive della zona hanno mostrato e fatto provare ai presenti le loro attività.

L'evento si è concluso con la celebrazione della messa dello sportivo nel cortile dell'oratorio. "E' stata una giornata all'insegna dell'attività fisica e del divertimento che ha chiuso 'Sportivamente Vallecrosia', la settimana in movimento all'insegna del divertimento e alla scoperta dello sport che ha riscontrato un grande successo e partecipazione in tutti gli eventi proposti" - commenta soddisfatto don Karim, parroco della parrocchia di Maria Ausiliatrice - "Un'occasione unica per avvicinare i giovani allo sport".