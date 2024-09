Rallye Sanremo e Sanremo Rally Storico: aperte le iscrizioni inizia il conto alla rovescia

La macchina organizzativa del 71° Rallye Sanremo e del 39° Sanremo Rally Storico, nonché della 38esima Coppa dei Fiori di Regolarità a media esce allo scoperto. Da martedì 17 settembre, infatti sono aperte le iscrizioni sia per la gara valevole per il Campionato Italiano Assoluto-Sparco sia per quella valevole per il Campionato Italiano Rally Auto Storiche, rally che hanno anche validità continentale per lo European Rally Trophy il moderno, e per il FIA European Historic Championship lo storico; le iscrizioni resteranno aperte sino a mercoledì 9 ottobre; poi da giovedì 17 ottobre i concorrenti convergeranno a Sanremo per disputare venerdì 18 e sabato 19 ottobre il 71° Rallye Sanremo e sabato 19 e domenica 20 ottobre il 39° Sanremo Rally Storico e chiudere il lungo fine settimana sanremese domenica 20 ottobre alle ore 17.45 sulla pedana posta in Corso Imperatrice sotto lo sguardo attento della villa liberty del Casino Municipale.

Lo scorso anno andò così: 38° Sanremo Rally Storico (8-10 ottobre) 1. Lucio Da Zanche-Daniele De Luis (Porsche 911 Carrera RS 3.0) in 1.32’42”7; 2. Marty Mc McCormack-Barney Mitchell (BMW M3) a 46”8; 3. Gianfranco Cunico-Luigi Pirollo (Porsche 911 SC RS) a 1’02”2.