Derby Imperia-Sanremese: istruzioni per l'uso, e misure di sicurezza in vista del match di domani pomeriggio

Nuove misure di sicurezza disposte in vista dell’atteso derby tra Imperia e Sanremese. La partita, che si gioca dopo due anni e mezzo, è in programma per domani, mercoledì 18 settembre, alle 17 allo stadio Ciccione.

Il sindaco Claudio Scajola ha condiviso un’ordinanza che prevede il divieto assoluto di somministrazione di alcolici e di bevande vendute in contenitori di vetro o lattina, in un raggio di 200 metri dallo stadio. La disposizione è valida dalle 15 alle 20 di domani e consente l’utilizzo esclusivamente di bicchieri di carta o plastica. In vista del match sono attesi gli ultras matuziani che verranno traportati in pullman e scortati dalle forze dell’ordine dalla stazione ferroviaria di Imperia allo stadio.

La questura ha invece predisposto il divieto, per i residenti nei Comuni di Sanremo e Taggia, di biglietti in settori diversi da quello degli ospiti. Biglietti che sono acquistabili ancora questo pomeriggio dalle 15 alle 19 allo stadio comunale di Sanremo.