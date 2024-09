Dall’Ava secondo al Campionato Italiano Enduro Major 2024 di Rieti a soli 4 secondi dal vincitore

Si è svolta domenica 15 ottobre il quarto e penultimo appuntamento del Campionato Italiano Major di Enduro 2024 nella stupenda cornice di Rieti.



"Dopo la lunga pausa estiva riparte il tricolore con 180 iscritti, due prove speciali in programma, un fettucciato molto tecnico da ripetere 4 volte e una prova in linea sassosa ai piedi della località sciistica del Terminillo da ripetere 3 volte per un totale di 7 prove speciali. Grande battaglia nella classe Expert 450 4 tempi che vede il sanremese Davide Dall’Ava su KTM del Team DRT Powersports Tnt Corse distanziato di tre punti sul marchigiano leader provvisorio di categoria Massimiliano Porfiri su Sherco .

Nelle prove in linea Dall’Ava è più a suo agio e fa la differenza ma il suo avversario non è da meno e nei fettucciati è molto veloce. Domenica mattina i due iniziano un bellissimo duello fin dalle prime curve, dopo le prime due prove speciali sono praticamente vicinissimi ma nel secondo fettucciato una caduta senza conseguenze di Dall’Ava lo allontana di circa 20 secondi, inizia un recupero forsennato ed emozionante ma purtroppo non basta pur vincendo 4 delle 7 prove speciali il sanremese portacolori del Moto Club Ceva termina la sua gara al secondo posto a soli 4 secondi dal vincitore di giornata Porfiri che si porta così a sei lunghezze e la corsa per il titolo tricolore diventa molto più difficile con una sola gara in programma il prossimo 5 Ottobre a Grado (Gorizia) .

Buona anche la prestazione di un altro sanremese Lorenzo Scali su GasGas , il portacolori del Moto Club Enduro termina la sua gara con un’ottima terza posizione nella classe Master 250 4T. Da segnale anche la settima posizione di un altro sanremese Emiliano Ramoino nella Veteran 250 4tempi anche lui portacolori come Scali del club sanremese.