Minibasket a Bordighera: corsi gratuiti per tutto il mese di settembre con la Rari Nantes Bordighera

Da lunedì prossimo i bambini e i ragazzi di Bordighera e non solo avranno l'opportunità di avvicinarsi al mondo del minibasket grazie ai corsi organizzati presso la palestra Conrieri, in via Pelloux.

Un'occasione imperdibile per i giovani appassionati di sport, che potranno partecipare gratuitamente per tutto il mese di settembre. Sotto i giorni e gli orari in ci si svolgeranno i corsi, rivolti a diverse fasce d'età.

Lunedì e mercoledì:

17-18 per i bambini nati negli anni 2016 e 2017

18-19 per i bambini nati nel 2015

Martedì e Giovedì:

17-18 per i bambini nati negli anni 2018 e 2019

18-19 per i bambini nati negli anni 2013 e 2014

Venerdì:

17-18 per i bambini nati negli anni 2013 e 2014

L’iniziativa è stata pensata per offrire ai più piccoli un primo approccio al basket, favorendo l'attività fisica e il divertimento in un ambiente sicuro e stimolante. Il minibasket, infatti, rappresenta un modo ideale per i giovani di sviluppare coordinazione, spirito di squadra e passione per lo sport.

L'iscrizione è semplice e per qualsiasi informazione è possibile contattare Stefania al numero +39 3341168652. Tutti i partecipanti potranno frequentare gratuitamente le lezioni per l'intero mese di settembre.