Pallacanestro: tutti i martedì e giovedì gli 'Open Day' del Sea Basket Sanremo

Il Sea Basket Sanremo organizza un ‘Open Day’ per tutti i bimbi dai 6 ai 13 anni. Tutti i martedì e giovedì alle 17 gli istruttori saranno a disposizione a Villa Citera, vicino alla scuola del Borgo.

“Il minibasket – dice il coach ed ex Serie A, Mauro Bonino - oltre che un bellissimo sport é anche uno strumento indispensabile per la crescita dei nostri bimbi. C'è sempre più bisogno di socializzare in un ambiente allegro e sano. Portate, quindi, i vostri bimbi a giocare a minibasket, si divertiranno tantissimo e cresceranno in un ambiente dove nessuno viene lasciato indietro”.