Le balene accumulano Bitcoin e nuove meme coin: la bull run è in arrivo?

Settembre è storicamente uno dei mesi peggiori per Bitcoin e per il mercato delle criptovalute, spesso definito "Rektember". Tuttavia, considerando l'ondata di acquisti delle balene, questa volta la situazione potrebbe essere diversa.

Le balene delle criptovalute sembrano accumulare Bitcoin, con migliaia di BTC che escono dagli exchange. Allo stesso modo, gli investitori smart-money stanno anche acquistando massicciamente nuove meme coin come Pepe Unchained.

La tendenza indica che la prossima fase rialzista delle criptovalute potrebbe essere all'orizzonte.

Il famoso trader di criptovalute "Mr. 100" ha aggiunto altri 300 BTC al suo portafoglio in continua crescita, alimentando ulteriormente le speculazioni sul fatto che potrebbe trattarsi di un exchange.

Mr. 100 just keeps on buying $BTC.



He bought 300 more $BTC yesterday and now has 72,627 Bitcoin.



Do you think Mr. 100 could be an exchange? pic.twitter.com/Oz2NrTAwg3

— Lark Davis (@TheCryptoLark) September 2, 2024