Sanremo: dopo la breve pausa estiva riprendono i corsi e le gare per la Ginnastica Riviera dei Fiori

Dopo la breve pausa estiva, riparte la stagione sportiva della Ginnastica Riviera dei Fiori, unica in Liguria a svolgere attività agonistica nelle 4 sezioni ‘olimpiche’ della Federazione Ginnastica d’Italia.

Per il trampolino elastico settimana di collegiale al Polo Sportivo del Mercato dei Fiori di Sanremo dal 27 al 31 agosto con Flavio Cannone campione ‘storico’ del trampolino elastico italiano con partecipazione a 2 olimpiadi e vari campionati mondiali, europei e pluricampione Italiano. Un’occasione preziosa e formativa per i ginnasti coinvolti Alice Dosio, Matilde Sappia, Di Michele Roberta, Samuele Lombardo, Giacomo Cioffi, Emanuele e Gabriele Norberti, Jacopo Romeo, Lorenzo Gianforte e i tecnici Damiano Giunta, Nicla Londri, Elisa Addiego e la DTR del trampolino Liguria Giulia Bellone, che hanno avuto modo di confrontarsi per la crescita del livello tecnico di questa disciplina spettacolare che ci gratifica per i risultati ottenuti negli anni.

Giacomo Cioffi a metà agosto ha partecipato ad un campus organizzato dalla Kelo Trampo di Saint Lareunt du Var. L’esperienza molto interessante e positiva si è svolta nel verde e nelle strutture sportive di La Colle Sur Loup, sotto la guida di tecnici qualificati di una associazione ai vertici della specialità in Francia.

Per l’artistica femminile, impegnata a luglio in allenamenti intensi, la stagione è ripartita il 31 agosto per alcune delle ginnaste junior e senior, Elena Stella, Sara Papirio, Camilla Longo, Alice Pegoraro, Alessia Saccocccia e Greta Martalò accompagnate dal Presidente Claudio Frascarelli e dal tecnico Giulia Bellone alla calorosa festa organizzata dal Comitato Regionale FGI Liguria presso il Porto Antico di Genova, in onore delle gemelle Alice ed Asia D’Amato, ginnaste liguri che abbiamo visto crescere e che ci entusiasmano con le loro gare di altissimo livello tecnico. Alice vincitrice di un oro alla trave ed un argento nel concorso a squadre alle Olimpiadi di Parigi e Asia, attualmente infortunata, protagonista di diversi podi a livello internazionale.

Dal 4 settembre sono ripartite anche le attività dei corsi base che sono, da sempre, una delle priorità assolute. I corsi base rivolti ai bambini e bambine dai 4 anni in su, prevedono il mese di settembre gratuito di prova. Vengono anche promossi corsi per ragazzi come il Gymevents (ginnastica coreografica) e l’acrobatica a terra e aerea, e per gli adulti con i corsi di Gymfitness e Life Long Training.