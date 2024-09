Bordighera: spacciava diversi tipi di droga e anche farmaci, 30enne arrestato dai Carabinieri

Un 30enne di origine libica è stato arrestato ieri dai carabinieri a Bordighera nel pieno centro della città per spaccio di stupefacenti.

Controllato da una pattuglia della Stazione di Bordighera è stato trovato in possesso di 82 pasticche di ecstasy, 2 grammi di hashish e di ben 31 compresse di Liryca e 12 compresse di Rivotril, oltre a denaro contante per oltre 400 euro frutto dell’attività illecita.

Si tratta di farmaci spesso utilizzati dai giovani in modo improprio o superficiale, associati ad abusi e condotte criminose, soprattutto nei luoghi della movida notturna. Lyrica è un farmaco antiepilettico-anticonvulsivante utilizzato in commercio per dolori neuropatici ma anche contro il disturbo dell’ansia. Dagli inizi degli anni Duemila, soprattutto in Francia, è stato però usato come sostanza stupefacente per la sua capacità di aumentare ‘l'euforia’ in chi lo assume.

Il Rivotril, invece, è una benzodiazepina, quindi fondamentalmente un ansiolitico e un antiepilettico. L’utilizzo delle benzodiazepine in associazione ad alcol ricorre sempre più spesso nei reati contro la persona e ciò lo si deve al fatto che queste sostanze in dosi elevate compromettono o aboliscono le funzioni cognitive attraverso cui possiamo essere consapevoli di ciò che accade, controllarlo e così prevenire gli approcci per rapina o per abuso sessuale e nel caso reagire.

Lo spacciatore è stato bloccato e, dopo le formalità di rito, associato presso la casa circondariale di Sanremo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.