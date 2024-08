A distanza di alcune settimane torna la protesta dei residenti di frazione San Giovanni a Sanremo. Come in altre zone ‘nascoste’ della città i ‘furbetti’ dell’immondizia abbandonano di tutto, in particolare gli ingombranti.

Invece di prenotare le consegne degli stessi o conferirli nei luoghi preposti (Valle Armea e Coldirodi) li abbandonano dove trovano un po’ di privacy lontano da occhi indiscreti e con scarsi controlli.