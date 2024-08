Due auto sono andate distrutte, questa mattina alle 5.30 in strada San Giovanni a Sanremo. Le vettura erano parcheggiate e le fiamme hanno attaccato, per cause ancora in via d’accertamento, il vano motore della prima, estendendosi poi alla seconda.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Sanremo che hanno spento il rogo ma non hanno potuto evitare che le fiamme distruggessero le due auto.