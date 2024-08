CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, mercoledì 7 agosto

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film proiettato in quasi tutte le sale della provincia

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- CATTIVISSIMO ME 4 – ore 17.00 – 19.00 – 21.00 - di Chris Renaud, Patrick Delage - con le voci di Max Giusti, Carolina Benvenga, Stefano Accorsi – Animazione/Avventura - "Durante la riunione degli ex alunni del Licée Pas Bon, la rinomata scuola dei cattivi, Gru reincontra Maxime Le Mal, un superbad che ce l'ha ancora con lui per uno scherzo subìto ai tempi dell'adolescenza. I poliziotti della Lega Anticattivi arrestano Maxime ma lui promette di sterminare Gru, dunque il capo della Lega consiglia all'ex Cattivissimo di trasferirsi con la famiglia in un luogo sicuro. Gru, la moglie Lucy, le figlie Margo, Edith e Agnes più l'ultimo arrivato, il neonato Gru Jr, si recano nell'amena cittadina di Mayflower, portando con sé i tre Minion Phil, Ron e Ralph. A Mayflower Gru e i suoi famigliari dovranno assumere nuovi nomi e nuove identità, il che creerà non pochi problemi. Dovranno anche relazionarsi con una coppia di vicini spocchiosi e la loro figlia adolescente Poppy, che vuole coinvolgere Gru in un furto importante. Nel frattempo i dirigenti della Lega trasformano cinque Minion in agenti d'élite dotati di superpoteri e Maxime trasforma la sua ossessione per gli scarafaggi in un'arma contro Gru...”

Voto della critica: ***

Roof 1 (tel. 0184 506060)

Voto della critica: ***

Roof 2 (tel. 0184 506060)

Voto della critica: ***

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- DEADPOOL & WOLVERINE – ore 16.45 – 21.45 - di Shawn Levy - con Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney – Azione/Commedia/Fantascienza - "In questo nuovo capitolo Wade sembra aver trovato una sorta di ‘normalità’ con i suoi amici e con Vanessa, ma proprio durante la sua festa di compleanno viene contattato dalla TVA (Time Variance Authority, agenzia che si occupa di problematiche delle linee temporali, introdotta nel MCU dalla serie TV Loki) per una missione che cambierà per sempre l'MCU. Al suo fianco, per portare a termine la missione, ci sarà Logan (che comparirà con il suo alter ego, ‘Patch’), il mutante noto come Wolverine. L'agente dela TVA che preleva Wade dalla sua festa di compleanno - dove finalmente lo vediamo assaporare un momento di felicità - informa che il Wolverine che Wade dovrà prelevare dalla sua Timeline è un uomo ormai finito perchè ‘ha causato la distruzione del suo mondo’. Inutile dire che Logan non vuole niente a che fare con questa storia, ma Deadpool e le sue pistole - ma forse più le sue incessanti chiacchiere - sanno essere molto, molto convincenti...”

Voto della critica: ****

- INSIDE OUT 2 – ore 19.15 – di Pete Docter, Kelsey Mann – Animazione - "Riley è diventata ufficialmente una teenager: il che significa apparecchio per i denti, sonni inquieti e un'improvvisa voglia di rispondere male ai genitori. Il fatto è che con la pubertà la consapevolezza di sé di Riley è andata in crisi, complice anche la scoperta che le sue due migliori amiche, Grace e Bree, andranno in un liceo diverso dal suo dopo l'estate. Al momento però le tre ragazze sono in partenza per un campo estivo di hockey che durerà tre giorni, durante i quali Riley cercherà di farsi accettare da un nuovo gruppo per non correre il rischio di restare da sola in futuro. Il nuovo gruppo è una squadra di hockey composta da ragazze più grandi che la vedono come una primina un po' ‘cringe’, tranne Viv, la caposquadra, che prende Riley sotto la sua ala. Ma Riley sta provando nuove emozioni e nella sala comandi della sua psiche, finora abitata da Gioia, Rabbia, Tristezza, Paura e Disgusto, arrivano Ennui, Invidia, Imbarazzo e soprattutto Ansia, potenza distruttiva che minaccia di sabotare ogni azione messa in piedi dal dream team capitanato dall'esuberante Gioia...”

Voto della critica: ****

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Tripla Programmazione

- IL MAGICO MONDO DI BILLIE – ore 17.00 - di Francesco Cinquemani - con Alec Baldwin, William Baldwin, Mia McGovern Zaini, Elva Trill, Valeria Marini – Fantastico/Animazione/Commedia - "Billie è una bambina vivace e intelligente, ma poco studiosa. Il papà la adora, ma per via del tanto lavoro, talvolta non riesce a darle le attenzioni che vorrebbe. Un giorno, dopo l'ennesima discussione, Billie accetta imprudentemente un invito di due sconosciuti in un misterioso castello, ricco di dolciumi e giocattoli. Scoprirà presto che si tratta della trappola di un supercattivo, che usa la rabbia e la tristezza dei suoi prigionieri come carburante per il suo maxicannone che dovrà distruggere il mondo intero. Saranno i Puffins a soccorrere la giovane Billie, salvandola dalle grinfie del malvagio...”

Voto della critica: **

- LE AVVENTURE DI JIM BOTTONE – ore 19.00 - di Dennis Gansel - con Henning Baum, Solomon Gordon, Rick Kavanian, Annette Frier, Uwe Ochsenknecht - Avventura - "Un anno dopo gli eventi, la vita a Lummerland è tornata alla normalità. Ma nuvole scure si stanno addensando sulla tranquilla isola: la banda di pirati Die Wilde 13 ha appreso che la signora Malzahn è stata sconfitta e ora vuole vendicarsi. Gli abitanti di Lummerland non hanno idea del pericolo imminente. Nel frattempo, la principessa Li Si sta visitando Jim Knopf. Jim può fidarsi di lei ma vorrebbe scoprire finalmente la verità sulle sue origini...”

Voto della critica: ***

- PARADOX EFFECT – ore 21.15 - di Scott Weintrob - con Olga Kurylenko, Oliver Trevena, Alice Astons, Harvey Keitel, Talia Asseraf - Azione - "Un'ex tossicodipendente è testimone di un omicidio e viene costretta dall'assassino a collaborare se vuole salvare la vita di sua figlia. Deve combattere contro il tempo, la polizia e la malavita locale per salvare l'unica persona che significa ancora qualcosa per lei...”

Voto della critica: n.p.

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

Chiuso Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Chiuso

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Chiuso

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Chiuso

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Voto della critica: ***

SAN BARTOLOMEO AL MARE



Arena Smeraldo (0183 406863)

Voto della critica: ***

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Chiuso





