Sanremo: sindaco e assessore Fellegara incontrano il comitato PEBA: “Realtà importante con cui rafforzare la collaborazione”

Questa mattina il sindaco Alessandro Mager e l’assessore all’ambito sociale Fulvio Fellegara hanno ricevuto il comitato PEBA. Presenti anche gli uffici comunali competenti.

“E’ stato un primo incontro – spiegano il sindaco Mager e l’assessore Fellegara – per conoscere più da vicino questa realtà che lavora a fianco del Comune. Il nostro intento è di rafforzare la collaborazione e l’attività sul territorio, per riuscire a garantire un’inclusività sempre più ampia ed una progettazione sempre più partecipata”.

“Ringraziamo il sindaco e l’assessore Fellegara – conclude il presidente PEBA Mirco Soleri – perché questo incontro ci ha permesso di ripercorrere la storia del PEBA, le difficoltà incontrate e i risultati raggiunti, motivo di orgoglio e stimolo per fare sempre meglio. Il nostro obiettivo è di incidere sul progresso culturale, dal momento che una città più accessibile è una città più accogliente per tutti. La campagna 'Sanremo accessibile' rappresenta una finalità primaria per una svolta importante”.