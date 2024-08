Riva Ligure- Sale in Zucca: grandi applausi per il concerto straordinario del maestro Ennio Cominetti, che ha celebrato l’unione fra la musica e il vino

Ancora un grande successo per Sale in Zucca, la rassegna letteraria promossa dal Comune di Riva Ligure che continua a incantare il pubblico con originali incontri, riflessioni e presentazioni multimediali. I giornalisti Renata Cantamessa e Claudio Porchia in questa decima edizione della rassegna conducono il pubblico in un’avventura tra pagine di libri, storie di attualità, e riflessioni su musica, cibo e vino. Ogni appuntamento è un’occasione per approfondire temi affascinanti e stimolanti, coinvolgendo il pubblico in un dialogo vivace e ricco di spunti di riflessione.

La quarta serata, con la presenza Francesco Benza, vice sindaco, e Marisa Bensa, rappresentante della Confraternita di San Giovanni, ha ospitato ieri sera la presentazione del nuovo libro del maestro Ennio Cominetti, intitolato "Per Bacco, che musica!". Questo volume esplora in profondità il legame intrinseco tra la musica e il vino, invitando i lettori a un viaggio sensoriale che celebra l’armonia di queste due forme d’arte. Per l’occasione, il maestro ha tenuto un concerto nell’Oratorio di San Giovanni, recentemente restaurato e altamente apprezzato per la sua acustica eccellente e le atmosfere uniche e suggestive.

Il programma musicale della serata ha proposto una selezione di opere che attraversano epoche diverse, dal Barocco al Classicismo, deliziando il numeroso pubblico e trasportandolo in un mondo sonoro di rara bellezza, culminato in un fragoroso applauso finale.

A conclusione del concerto, la degustazione della Granaccia della cantina SanSteva, un vino elegante, che ha aggiunto una dimensione sensoriale all'evento. Questo abbinamento ha messo in risalto la sinergia tra le melodie eseguite dal maestro Ennio Cominetti e il bouquet del vino, offrendo un'esperienza di gusto e cultura a tutti i partecipanti.

Un momento di convivialità, che ha non solo celebrato la musica, ma ha anche messo in evidenza l'eccellenza enologica del territorio, rappresentata dalla cantina SanSteva.

La rassegna Sale in Zucca proseguirà con altri eventi imperdibili nel mese di agosto con il seguente programma:

Martedì 6 agosto

Omaggio a Libereso Guglielmi con il cantante Christian Gullone, l’attore Gioacchino Logico

Un evento che promette di essere ricco di emozioni e riflessioni. La serata vedrà la partecipazione dell'attore Gioacchino Logico, che con la sua intensa interpretazione leggerà alcuni brani tratti dalla vita di Libereso, insieme a poesie che ne raccontano la profonda connessione con la terra e la natura. A completare il programma, il cantante Christian Gullone presenterà un repertorio di canzoni dedicate al giardiniere, evocando la sua essenza e il suo amore per la biodiversità. La figlia di Libereso, Tanya, condividerà toccanti testimonianze, mentre Claudio Porchia, curatore del libro “Diario di un giardiniere anarchico”, guiderà il pubblico nella scoperta della sua straordinaria vita.

Lunedì 12 agosto

“Pinocchi in camice. Sulla salute non si scherza” di Matteo Bassetti. L’autore ripercorre le storie più celebri di cure rivelatesi inefficaci o dannose, le truffe più eclatanti e i meccanismi attraverso cui alcuni supposti luminari hanno spesso goduto del plauso e della difesa di istituzioni e media. Con una verve insolita e una sferzante sicurezza derivata da tanti anni di studi e ricerche sul campo. Un libro utile per capire il valore fondamentale del metodo scientifico e come agiscono le fake news in ambito medico.

Venerdì 23

Scomode verità. Dalla guerra in Ucraina al massacro di Gaza di Alessandro Di Battista con prefazione di Piergiorgio Odifreddi

“Scomode verità” Mai abbiamo assistito ad un appiattimento politico e culturale come quello che caratterizza i nostri giorni. Il pensiero critico va disinnescato ed il dissenso va denigrato. La Storia non va considerata. Eppure c’è stato un tempo in cui la politica non aveva così paura di prendere posizione, un tempo in cui gli intellettuali erano pronti a schierarsi,

Giovedì 29

Festa del Moscatello di Taggia con Tinto (Nicola Prudente) e presentazione del libro

Il collo della bottiglia: Storie di Vite di. Esordio nella narrativa per il famoso conduttore radiofonico e televisivo. Una storia di vita che si intreccia come una vite. Intrighi, passioni, misteri e amori segreti che iniziano sulle rive dell’Adriatico dopo che Antonio ha conosciuto Blanche, bellissima e giovane top model franco algerina. La grandeur francese ed il genio italiano.