Ventimiglia: ultimi preparativi per Claudio Della Morte in vista delle Olimpiadi di Parigi

Mancano 12 giorni alla maratona delle Olimpiadi di Parigi 2024, alle quali prenderà parte anche il ventimigliese Claudio Della Morte.

Nel corso del weekend l'atleta ha preso parte a due competizioni, la San Lorenzo night run, in cui ha chiuso al quinto posto, e l'Ultra del Turchino, gara di 50 km corsa in notturna (partenza da Ovada alle 00:00 con arrivo a Genova Voltri) completata in poco meno di 6 ore, per cui bisogna tenere in considerazione il peso sulle gambe della gara di poche ore prima.

Ora per Della Morte 10 giorni di riposo fino al grande giorno della prova olimpica.