Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di sabato 27 e domenica 28 luglio in Riviera e Côte d'Azur

SABATO 27 LUGLIO



SANREMO

10.00, 11.15 & 16.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

17.00-23.30. ‘I giganti delle onde – viaggi e viaggiatori, una storia italiana’: esposizione di manifesti, da collezione privata di Bernardo Berio con la curatela di Enzo Ferrari, che racconta attraverso la grafica e le fotografie di Fondazione Ansaldo un capitolo molto importante della storia navale e di costume tutta italiana. Magazzino di Levante del Forte di Santa Tecla, fino all’8 settembre (più info)



17.30. Evento nell’ambito della mostra ‘I Giganti delle Onde’: approccio introduttivo alla mostra (h 17.30, Museo Civico a Palazzo Nota) + visita guidata con conclusione prevista per le 20 circa (h 18.45, Forte di Santa Tecla). Biglietto cumulativo alla conferenza e alla mostra: 4 euro, ridotto 2 euro (18/25 anni) e gratuito under 18 anni



17.30-23.30. Mostra ‘Luce e colori di Sanremo. L'opera pittorica di Giuseppe 'Pipin' Ferrari’ a cura di Anna Maria Ferrari (inaugurazione h 18). Quartiere dei Soldati del Forte di Santa Tecla, fino al 4 agosto (più info)

19.45. Per ‘Folies Royal 2024’, ‘Music Time’ con ‘The Cu3e’: Davide Rock (voce e chitarra), Luca Valenti (basso). Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

20.00. Per i festeggiamenti di Sant’Anna, Santa Annetta: serata latino americana con Onda Cubana e il Dj Brian. Campo di basket di Coldirodi



21.00. ‘Sparkling party’: evento a favore del centro addestramento Lions Cani guida per non vedenti con la musica di DJ Tagos e della Frinoz band (15 euro). Bagni Lido Foce, info e prenotazioni 335 456092 (Delia)

21.00. Per la Rassegna di Teatro Dialettale ‘Nini Sappia’ (25ª edizione), spettacolo della compagnia ‘Ij Motobin’ di Verzuolo (Cuneo). Piazza San Siro

21.45. Per ‘Bravo Jazz’ (quarta e ultima serata dell’11ª edizione), concerto On the Corner by bambino feat. Alex™ - Wir Ium Dj Set from Jazzy to San.Co. Terrazze di San Costanzo alla Pigna (centro storico)

IMPERIA

9.00-12.30. Mostra ‘L'Uomo e il Mare’ di Marcos Marìn. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ al Forte dell'Annunziata, Via Verdi 41, fino al 30 agosto (martedì, mercoledì, giovedì h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30-21/23, sabato h 9/12.30, domenica h 21/23)

9.30. Apertura nuovo tratto della la Ciclabile di Imperia: Borgo San Moro - Parco Urbano. Ritrovo alla nuova rotonda di Borgo San Moro

10.00-18.30. Mostra ‘Armonie dell'anima: espressioni visive della fede e della spiritualità’ dell’artista statunitense Christalyn Brooks con la curatela di Loredana Trestin (Divulgarti). M.A.C.I. presso Villa Faravelli, fino al 4 agosto (lunedì, martedì, giovedì, venerdì 10/13-14/17, sabato 10/13-14/18.30, domenica 14.30/18.30)



16.00-24.00. Tradizionale mercatino di genere souvenir e prodotti vari lungo la passeggiata Aicardi, nel centro della Marina (fino a domenica 25 agosto)



16.00. ‘Storie di mare’: visita tematica sulla storia della navigazione alla scoperta della storia della città di Imperia, che si intreccia con quella della navigazione, per raccontare il millenario rapporto tra uomo e mare (6 euro, 4 euro ridotto + 4 euro visita accompagnata). Museo Navale, Calata Anselmi, info e prenotazioni: museiimperia@solidarietaelavoro.it

21.00. Per ‘Musica sotto le gru, spettacolo di Cabaret con l'attore e comico genovese Enrique Balbontin. Apre la serata la cantautrice ligure Chiara Ragnini. Banchina Aicardi



21.30. ‘Amore in Musica sulla Passeggiata degli Innamorati’: concerto del Trio JAZZ P.O.P. formato dal sassofonista Maurizio Ditozzi, dalla Cantante Giulia Pia e dal chitarrista Lorenzo Girola. Zona Tiro a Volo

22.00. Per la rassegna ‘Concerti delle logge’, concerto del Duo Mistral formato da Antonio Puglia al clarinetto e Mariano Meloni al pianoforte in un ‘Viaggio tra Europa e America Latina’ (12 euro). Loggiato di Santa Chiara al Parasio (acquisto biglietti a questo link)

VENTIMIGLIA



9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)



10.00. Mostra di Gigliola Bassoli a cura Cala del Forte. Porto cittadino, fino all’11 settembre

10.00. Mostra di Marcos Marin al Forte dell’Annunziata, fino al 30 agosto

18.00. Per ‘Non Solo Spiaggia’ (19ª edizione), presentazione libro ‘Quattro chiacchiere con la morte’ di Diego Goso. Segue rinfresco. Terrazza sospesa sul mare in località di Grimaldi, ingresso gratuito



18.30-23.00. Mostra dell’artista Davide Puma dal titolo ‘Mirabilia’. Sala Espositiva di Cala del Forte (tutti i giorni fino al 24 agosto)

20.30. Per Agosto Medievale, Notte della Permissione e disfida di Drappi e Tamburi con offerta del Cero e Benedizione del Palio Marinaro. Evento a cura Ente Agosto Medievale. Piazza della Cattedrale (il programma nel dettaglio a questo link)

21.00. Serata di musica da ballo con DJ set. Terrazza panoramica di Via Voronoff 27 (lato monte) a Grimaldi



21.15. Per ‘Hanbury che Spettacolo!’ 2024, serata di Stand-Up Comedy & Cabaret condotta da Diego Cajelli (autore tv e docente di scrittura comica) con esibizione di tre allievi dell'Accademia del Comico, ma anche altri ospiti a sorpresa (opportunità per chi sente di avere una vena comica mai espressa e sfruttata, di metterla in mostra e proporla in pubblico). Giardini Hanbury a La Mortola, info 338 6273449 (Liber Theatrum)

VALLECROSIA

11.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 1 settembre

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach

21.30. ‘Il Ladro’: farsa in due atti di Angelo Rojo Mirisciotti messa in scena dalla Compagnia Stabile di Vallecrosia ‘Teatro della luna’. Piazza Nuova nella città alta, ingresso libero

BORDIGHERA



8.30 & 9.10. ‘Bordighera Sun&Fun’: attività gratuite di tutti i tipi sulla Rotonda S. Ampelio e sul Lungomare Argentina (consultare il programma a questo link), fino al 1 settembre

9.00-18.00. ‘SportinPorto’: possibilità di provare gratuitamente un’uscita in barca a vela, cabinato, kayak e sup, oppure sperimentare i primi approcci di apnea, nuotata in mare e snorkeling. Porto cittadino, anche domani (h 9/12.30-15/18)

10.00. Mostra collettiva ‘Numphaion’ a cura di Young Art Hunters. Hotel Piccolo Lido, Lungomare Argentina 2, fino al 31 luglio

19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata all’aria aperta indossando visori che consentono di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì e sabato sino al 27 ottobre - 15 euro, ridotto 10 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)

20.00. Serata danzante con gastronomia in frazione Sasso

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 7 settembre

21.15. Per ‘Cinema in Giardino’, proiezione film ‘Troppo cattivi, film d’animazione per grandi e piccoli. Giardini Lowe, ingresso gratuito

OSPEDALETTI

10.00. Attrazione per bambini con gonfiabili in Piazza Europa e sulla Pista ciclabile presso la Piccola (fino al 25 agosto)



16.00. Esposizione opere della pittrice Monica Zambon. Sala eventi ‘La Piccola’, fino al 2 agosto



21.30. Per la rassegna letteraria ‘È tempo di Libri’, la giornalista Serena Bortone presenta ‘A te vicino così dolce’ (Rizzoli). In collaborazione con Libreria Ubik di Sanremo. Auditorium Comunale

TAGGIA ARMA



18.00. ‘La Sant’Erasmo Run K10’: in programma una gara di 10 Km, su un percorso omologato FIDAL, ed una corsa non competitiva di 5 Km. Partenza: Piazza Tiziano Chierotti ad Arma (info e iscrizioni a questo link)



21.00. Festa di Sant'Erasmo: processione di ‘Sant'Ermu’: rievocazione storica della processione sul lungomare e vie limitrofe di Arma con figuranti con vestiti d'epoca dei Rioni Parasio e Orso. Evento a cura della Cumpagnia Armasca.

21.00. Per la Festa di Sant'Erasmo, Concerto dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Giancarlo De Lorenzo con musiche di Domenico Modugno. A cura della Associazione ‘Gente Comune'. Sagrato della chiesa di San Giuseppe e Sant'Antonio ad Arma



RIVA LIGURE



10.00. Mercatino hobbistico tutti i mercoledì e sabato fino al 31 agosto



18.00. Street Food con proposte di piatti della tradizione siciliana. Piazza Ughetto, fino al 28 luglio

SANTO STEFANO AL MARE



19.30. Per ‘Estate al Campo’, Sagra dei ravioli. Campo sportivo

SAN LORENZO AL MARE

10.00. Mostra di pittura del Maestro Francesco Paula Palumbo. Galleria d'Arte Artists' Corner, via Aurelia 60, fino al 31 luglio



21.00. Incontro con il cantautore ligure Simone Alessio in arte ‘Garibaldi’ con presentazione del suo libro ‘Protomorfosi - L'origine del cambiamento’ ed esecuzione di alcuni suoi brani tratti dal nuovo disco. Ad accompagnare l’artista la scrittrice Giulia Quaranta e l’artista Stefano Cassiano con esposizione di diverse opere connesse e create per il romanzo. Palco sul mare



DIANO MARINA

10.00. 4 x 4 misto di beach volley: torneo pizzeria ristorante la scialuppa aperto a tutti tutti (bagnanti - turisti - amatori – tesserati). Spiaggia sportiva ex Camandone, anche domani (iscrizioni entro venerdì 26 luglio alle 12 al numero 335 7840735)

18.00. In occasione del 55° anniversario dalla fondazione del Gruppo Pesca Sportiva di Diano Marina, S. Messa presso l'Oratorio della SS. Annunziata e a seguire festeggiamenti sulla banchina del porticciolo turistico

19.00. Festa patronale di San Giacomo: Santa Messa e a seguire processione con la partecipazione della Banda Musicale ‘Città di Diano Marina’. Frazione Diano Calderina

SAN BARTOLOMEO AL MARE

9.00-10.00. Yoga in Largo Scofferi (tutti i sabato, fino al 31 agosto)



19.00. Sagra dei Rebatta Buse con specialità gastronomiche (dal pan fritto, alla carne alla brace), accompagnate da ottimi vini e fiumi di birra. Musica delle band Nosmet Rock Band, Lenny Jay – Michael Jackson Tribute. Piazzale Olimpia, fino a domenica 28 luglio

ENTROTERRA

BADALUCCO

16.00-20.00. ‘L’essenziale’: ultimo giorno delle mostra dello scultore sanremese Igor Grigoletto. Presenta l’artista lo storico dell’arte Claudia Andreotta. Upart Gallery in piazza Duomo

BAJARDO

16.00-18.00. Due secoli di eleganza maschile’: mostra con pezzi di abbigliamento storico maschile tratti dalla collezione del musicista Freddy Colt che spazia dal 1805 al 2005 (ingresso 2 euro). Locali del Castello attiguo alla Chiesa Vecchia (sabato e domenica fino al 1 settembre)



18.00. Per la rassegna ‘Bajardo Lectures’, seconda lezione sul tema ‘La vita cavalleresca di Giusuè Borsi’ con Faris La Cola e Umberto Salemi. Chiesa Vecchia di San Niccolò



CARPASIO

10.00-18.00. Apertura del museo della lavanda (tutti i fine settimana luglio h 10/13-15/18, agosto tutti i giorni h 10/13-15/18)



10.00-18.00. Mostra ‘La magia delle piccole cose’ di Libereso Guglielmi. Museo della lavanda, via Castello 3, fino al 31 agosto

17.00. Al museo della lavanda, reading di poesia dei ‘poeti di-versi il Cannolo Poeta’ con coinvolgenti e suggestive letture a tema, tra i colori e i profumi del museo della lavanda di Carpasio. Alle 19.00 aperitivo con i poeti Bar ristorante La Carpasina. Prenotazione consigliata, consumazione non obbligatoria 334 1074737 (bar), ingresso gratuito

CAMPOROSSO



19.00. Festa de l'Unità al Palatenda di Bigauda (anche domani)



CIPRESSA

19.00. ‘Birrharley’ alla Torre Gallinaro

CIVEZZA

18.00. Presentazione libro ‘La Liguria in cucina’ con l'autrice Renata Briano. Forum Ricco, ingresso libero

COSTARAINERA

9.00-12.00. Corso sui fiori di Bach al Parco Novaro

DOLCEACQUA

20.00. Sagra dei ‘Frescioei’: serata Gastronomica e Danzante in Piazza Mauro

MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (tutti i sabati e le domeniche di luglio). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 333 3489289



PERINALDO

21.30. Per ‘Terre di Confine, Perinaldo Festival’, ‘Festa della Musica’: string orchestra (h 19.30 in Piazza XX Settembre + classic music (h 20.15 nell’Oratorio San Benedetto) + chamber music (h 20.15 in Piazza Castello) + ‘La fattoria degli animali’ di George Orwell: rappresentazione teatrale con protagonisti i giovani attori presenti a Perinaldo, musicisti delle masterclass e residenti (h 21.30 all’Arena Sciamanin) + Rock Concert (h 22.45 in piazza San Nicolò) (più info)

PIETRABRUNA

17.00. Festa della lavanda: dimostrazione della distillazione della lavanda + dalle 19.30, serata all'insegna della buona musica e del buon cibo: ravioli, grigliata, fiorentine, deliziosi dolci, il tutto innaffiato da buon vino e birra artigianale. Piazza del paese (locandina)

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Apertura Mostra con affreschi medievali, pale barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli tra cui una maestosa statua lignea di Anton Maria Maragliano e la grande ultima Cena di Domenico Piola. Museo Diocesano (tutti i sabati e le domeniche, da aprile ad ottobre, h 9.30/13-14.30/18.30)

19.30. ‘Memorial Nicola Ferrari’ (16ª edizione): serata hamburger ma anche rostelle, salamelle e patatine, birra e DJ set. Piazza Carenzi (più info)

PORNASSIO

14.00-18.00. ‘Selvatica - Istanti rubati alla Fauna delle Alpi Liguri’: mostra fotografica a cura dell’Associazione Nova Kronos e Comune di Pornassio con una serie di panelli rappresentanti alcuni degli animali selvatici presenti sul territorio. Forte Centrale al Colle di Nava (sabato e domenica fino al 1 settembre), info 331 8369495

ROCCHETTA NERVINA

19.30. 'Sagra della capra & fagioli': serata gastronomica e danzante a scopo benefico animata dall’orchestra Mariella Group. Parte dell'incasso devoluto in beneficenza al corpo nazionale Soccorso Alpino e speleologico della stazione di Ventimiglia. Piazza del Paese

SEBORGA

15.00-19.00. Mostra d’arte contemporanea ‘I Percorsi dell’Arte a Seborga’ curata da Doriana della Volta. Galleria Area Comunale Museale, fino al 30 luglio

15.00-21.00. Inaugurazione della mostra d'arte ‘Second chance: Nothing in life is completely finished’ con le opere dell'artista danese Morten Angelo. Spazio Generi Diversi, Piazza Libertà, fino al 30 settembre

20.00. Sagra dei Ravioli: serata enogastronomica e danzante organizzate dalla Pro Seborga con l’orchestra Fabio Cozzani + baby dance per i più piccoli. Piazza Martiri



TRIORA



10.00-21.30. Festa del Grano e del Canto Popolare: giornata dedicata al grano, alle farine, alle ricette tradizionali del territorio e ai canti popolari. Luoghi vari (consultare il programma nella locandina)

10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

14.30-18.00. Apertura al pubblico della Chiesa di San Bernardino, piccolo grande gioiello della Valle Argentina che custodisce un patrimonio artistico notevole e suggestivo (da venerdì a domenica fino al 30 settembre), info allo 0184 94676



VILLA FARALDI



21.30. Nell’ambito della IX Masterclass del Festival Internazionale di Villa Faraldi, concerto degli allievi e dei docenti dal titolo ‘Armonie d’Estate’. A chiusura previsto un itinerario notturno verso l’Oratorio di Santa Caterina, già Atelier dell’artista norvegese Fritz Røed. Chiesa di San Lorenzo, ingresso libero

VILLA VIANI

19.00. 45ª Sagra della Lumaca e degli Spiedini con stand gastronomici e danze con l’orchestra ‘Giuliano e i Baroni’. Evento a cura della Pro Loco (più info)

FRANCIA

MONACO

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)



22.00. Spettacolo pirotecnico Quai Albert Ier (più info)





Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



DOMENICA 28 LUGLIO



SANREMO



16.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.00. ‘Sanremo e la Belle Epoque’, visita guidata per le vie storiche di Sanremo alla scoperta delle ville, i palazzi, i grandi alberghi e i luoghi della Belle Epoque. Con lo sguardo e la ‘voce’ dell'ultimo ‘cantore’, studioso e conoscitore della Città dei Fiori degli anni splendidi di inizio Novecento: Giuseppe Pipin Ferrari. Conduce Marco Macchi, guida escursionistica e turistica (10 euro). Ritrovo in corso Matteotti, di fronte al Teatro Ariston, info 327 0824866



17.00-23.30. ‘I giganti delle onde – viaggi e viaggiatori, una storia italiana’: esposizione di manifesti, da collezione privata di Bernardo Berio con la curatela di Enzo Ferrari, che racconta attraverso la grafica e le fotografie di Fondazione Ansaldo un capitolo molto importante della storia navale e di costume tutta italiana. Magazzino di Levante del Forte di Santa Tecla, fino all’8 settembre (più info)



17.30-23.30. Mostra ‘Luce e colori di Sanremo. L'opera pittorica di Giuseppe 'Pipin' Ferrari’ a cura di Anna Maria Ferrari. Quartiere dei Soldati del Forte di Santa Tecla, fino al 4 agosto (più info)



18.30-20.30. Per ‘Folies Royal 2024’, ‘Kids Show’: spettacolo per i più piccoli ‘Circus School’con Lello Clown. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391



19.45. Per ‘Folies Royal 2024’, Music Time’ con ‘Sound Fusion’: Luca Griotto (voce e tastiera) e Roberta Delfino (voce)). Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391



20.00. Per i festeggiamenti di Sant’Anna, serata gastronomica e danzante con l’orchestra ‘Laura Fiori’. Campo di Basket a Coldirodi

IMPERIA



7.00-16.30. ‘Anello di Piaggiabella da Carnino’: suggestiva camminata che parte dall’antico abitato alpino di connotazione brigasca accompagnati dalla guida GAE Barbara Campanini (10 euro). Ritrovo al parcheggio nuovo Lidl Imperia, info 346 7944194 (più info)



8.00-20.00. Imperia Affari: i commercianti propongono le migliori occasioni in saldo in via Amendola, nei portici di via Bonfante, in via e piazza San Giovanni, in via Monti e in via Dell’Ospedale

14.30-18.30. Mostra ‘Armonie dell'anima: espressioni visive della fede e della spiritualità’ dell’artista statunitense Christalyn Brooks con la curatela di Loredana Trestin (Divulgarti). M.A.C.I. presso Villa Faravelli, fino al 4 agosto (lunedì, martedì, giovedì, venerdì 10/13-14/17, sabato 10/13-14/18.30, domenica 14.30/18.30)



16.00-24.00. Tradizionale mercatino di genere souvenir e prodotti vari lungo la passeggiata Aicardi, nel centro della Marina (fino a domenica 25 agosto)

21.00. Per ‘Musica sotto le gru, concerto della ‘Depeche Mode Tribute band’. Banchina Aicardi



21.30. ‘Chernivchanka’: spettacolo di danze e canzoni ucraine. Chiesa Cristo Re, offerta libera a sostegno del popolo ucraino

22.00. Per l’ultimo appuntamento della rassegna ‘Concerti delle logge’, ‘Il Tango, dalle origini ad Astor Piazzolla’: concerto del Trio violino, flauto e fisarmonica composto da Giovanni Sardo, Anton Serra e Sergio Scappini + consegna del Premio delle Logge 2024 a Nerina Neri Battistin (12 euro). Loggiato di Santa Chiara al Parasio (acquisto biglietti a questo link)

VENTIMIGLIA

10.00-18.00. Lezioni gratuite e tour di Sup a cura della A.S.D. XXmiglia in Sup. Passeggiata Trento Trieste

10.00. Mostra di Marcos Marin al Forte dell’Annunziata, fino al 30 agosto

10.00. Mostra di Gigliola Bassoli a cura Cala del Forte. Porto cittadino, fino all’11 settembre

18.30-23.00. Mostra dell’artista Davide Puma dal titolo ‘Mirabilia’. Sala Espositiva di Cala del Forte (tutti i giorni fino al 24 agosto)

20.30. Per Agosto medievale, ‘Notte de la Contesa’: Giochi Storici a cura Ente Agosto Medievale. Piazza della Libertà (il programma nel dettaglio a questo link)

21.00. Concerto del trio formato da Silvano Rodi (organo), Sonia Borella (percussioni antiche) e Barbara Scaringella (soprano), Chiesa di Grimaldi superiore



21.00-23.00. Mostra ‘L'Uomo e il Mare’ di Marcos Marìn. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ al Forte dell'Annunziata, Via Verdi 41, fino al 30 agosto (martedì, mercoledì, giovedì h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30-21/23, sabato h 9/12.30, domenica h 21/23)

21.15. ‘Al brillar di Stelle’: visite guidate a lume di candela al Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, Via Verdi 41, info 0184 351181 (tutte le domeniche di luglio e agosto)

VALLECROSIA

11.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 1 settembre

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach

21.00. Presentazione libro ‘Le nobili inglesi in Liguria da Vallecrosia a Genova’ di Lilia De Apollonia. Giardini della Casa Valdese, ingresso libero



BORDIGHERA



8.00-10.00. ‘Per amore per il mare’: manifestazione dedicata alla pulizia dell’approdo, dei fondali e delle acque antistanti il porto. Al termine rinfresco. Porticciolo cittadino

10.00-12.30. ‘SportinPorto’: possibilità di provare gratuitamente un’uscita in barca a vela, cabinato, kayak e sup, oppure sperimentare i primi approcci di apnea, nuotata in mare e snorkeling. Porto cittadino

9.00 & 18.30. ‘Bordighera Sun&Fun’: attività gratuite di tutti i tipi sulla Rotonda S. Ampelio e sul Lungomare Argentina (consultare il programma a questo link), fino al 1 settembre



10.00. Mostra collettiva ‘Numphaion’ a cura di Young Art Hunters. Hotel Piccolo Lido, Lungomare Argentina 2, fino al 31 luglio



17.00-19.00. Mostra fotografica di Salvatore Russo. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato, ingresso libero, fino all’8 agosto



18.30. Per la festa dei 90 anni del ‘San Marco beach’: ospite la cantante per grandi e piccini Cristina D’Avena con i dj Mumu, Pyse, Lukino e Dany animation (costo a partire da 25 euro). San Marco beach. Lungomare Argentina 36, info 335 744 4660

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 7 settembre



OSPEDALETTI

10.00. Attrazione per bambini con gonfiabili in Piazza Europa e sulla Pista ciclabile presso la Piccola (fino al 25 agosto)

16.00. Esposizione opere della pittrice Monica Zambon. Sala eventi ‘La Piccola’, fino al 2 agosto

21.30. Spettacolo di Cabaret ‘lo...superterrone’ con Pino Campagna. Piazzale al Mare

TAGGIA

8.00. Fiera di Sant'Erasmo sul Lungomare: tradizionale fiera sul lungomare in occasione dei festeggiamenti di Sant'Erasmo

15.30. Posa in mare di una corona d'alloro a Sant'Erasmo degli abissi presso Capo dell'Arma (Bussana) + Santa Messa davanti al sagrato della chiesa in via San Giuseppe (h 17) + alle 18, processione accompagnata dalla ‘Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia’ diretta dal maestro Cocco Franco sul Lungomare fino alla spiaggia dei pescatori per l'imbarco della statua del Santo sul tradizionale ‘gusso’ ligure con benedizione del mare e ritorno alla chiesa in via San Giuseppe

22.30. Spettacolo pirotecnico a cura dell'associazione Fuochi Storici + serata musicale con Master Dbj in piazza Tiziano Chierotti. Migliaia di lumini illumineranno il golfo

RIVA LIGURE



18.00. Street Food con proposte di piatti della tradizione siciliana. Piazza Ughetto

SAN LORENZO AL MARE



10.00. Mostra di pittura del Maestro Francesco Paula Palumbo. Galleria d'Arte Artists' Corner, via Aurelia 60, fino al 31 luglio

21.00. Spettacolo itinerante nel borgo del Teatro dell'Albero

DIANO MARINA

10.00. 4 x 4 misto di beach volley: torneo pizzeria ristorante la scialuppa aperto a tutti tutti (bagnanti - turisti - amatori – tesserati). Premiazioni alle 18. Spiaggia sportiva ex Camandone

18.00. Festa organizzata dalla Parrocchia di Sant'Anna, con la partecipazione della Banda Città di Diano Marina. Frazione Diano Serreta



21.30. ‘30 minuti di Bellezza’: galà e sfilata di moda a cura di DM spettacoli con esibizione di numerosi artisti, tra cui Luca D'Alessio, Federica Carta, Cioffi, Enrico Nigiotti, Wax e Fresh 'N' Clean. Presentano Carmine Esposito e Ilaria Decaro. Molo delle Tartarughe, ingresso libero con prenotazione

SAN BARTOLOMEO AL MARE

8.00-20.00. Val Steria Valley: shopping d’estate in zona Anfiteatro (tutte le domeniche fino al 25 agosto)

19.00. Sagra dei Rebatta Buse con specialità gastronomiche (dal pan fritto, alla carne alla brace), accompagnate da ottimi vini e fiumi di birra. Musica delle band Long Island Band, Dejavu – Cover Band a 360° musica revival anni 70-80-90-2000 e oltre. Piazzale Olimpia

21.30. Spettacolo teatrale a cura degli ‘Amici del Teatro’. Piazza Rovere

CERVO

21.30. Per il ‘Festival Internazionale di Musica da Camera’, concerto ‘Travessu’ con Pierpaolo Vacca (organetto diatonico). Area naturalistica Parco del Ciapà (info e acquisto biglietti a questo link)



ENTROTERRA

BAJARDO



9.30. Passeggiata poetica colorata d’estate con Antonella Piccone e Tobias Reiss. Ritrovo alla chiesa di San Rocco, prenotazione al numero 391 1042608 (evento gratuito)

16.00-18.00. Due secoli di eleganza maschile’: mostra con pezzi di abbigliamento storico maschile tratti dalla collezione del musicista Freddy Colt che spazia dal 1805 al 2005 (ingresso 2 euro). Locali del Castello attiguo alla Chiesa Vecchia (sabato e domenica fino al 1 settembre)

CAMPOROSSO



19.00. Festa de l'Unità al Palatenda di Bigauda

CARPASIO



10.00-13.00. Apertura del museo della lavanda (tutti i fine settimana luglio h 10/13-15/18, agosto tutti i giorni h 10/13-15/18)



10.00-18.00. Mostra ‘La magia delle piccole cose’ di Libereso Guglielmi. Museo della lavanda, via Castello 3, fino al 31 agosto



CIPRESSA

19.00. ‘Birrharley’ alla Torre Gallinaro + Finale Regionale di Miss Italia 2024



CIVEZZA

21.00. ‘I Pulastri’: commedia dialettale messa in scena dagli attori della Compagnia Stabile Città di Sanremo. Piazza del paese, ingresso libero

COSIO D’ARROSCIA

10.00. Tavola rotonda: ‘Incontri di Cosio: l'arte contemporanea e la valorizzazione dei beni culturali’. Introduce Sebastiano Carrara, commissione Cultura del Comune di Cosio, Modera Daniele Panucci Casa Museo Jorn. Interventi di: Donatella Alfonso giornalista e scrittrice, Anna Cossetta Fondazione Agostino De Mari, Silvia Basso Rete dei Musei della Provincia di Savona, Eugenia Murialdo Museo Diffuso del Finale. Piazza 4 Novembre

COSTARAINERA

9.00. Miniolimpiadi della Valle del San Lorenzo. Campo sportivo

DOLCEACQUA



15.00. Visita ai siti di maggior interesse storico come il Ponte Vecchio, la Parrocchiale di Sant’Antonio Abate e il Castello Doria. Si passa per Via Castello ricca di botteghe di artigiani, artisti e cantine. Al termine degustazione di Rossese e prodotti tipici presso dell’Enoteca Regionale di Dolceacqua. Appuntamento presso lo Iat, prenotazione obbligatoria al 337 1004228

21.30. ‘Chi dice donna dice..’: spettacolo teatrale-musicale di Liber Theatrum per la regia di Diego Marangon. Con Barbara Piombo, Caterina Valsecchi, Jacqueline Veneziano, Laura Sibilla, Letizia Zito, Lucia Gargano, Mimma Palumbo, Mirella Fazzolari, Monica Gragnani, Silvia Oliva e Stella Perrone. Castello dei Doria (a pagamento), info 338 6273449

LUCINASCO

16.00. Per la rassegna ‘Concerti sul Lago’, concerto dell’Ensemble Syncordia dal titolo ‘Miserere’ con musiche di G.P. da Palestrina, Gesualdo da Venosa, Felice Anerio, Gregorio Allegri, Giovanni Gabrieli e William Bvrd. Chiesa della Maddalena, info 347 5337157

MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (tutti i sabati e le domeniche di luglio). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 333 3489289



PERINALDO

11.30. Per ‘Terre di Confine, Perinaldo Festival’ (ultimo appuntamento), concerto dell’Orchestra d'archi del Perinaldo festival diretta dal Maestro Alessandro Conrado in un programma barocco che spazia da Telemann a Vivaldi a Jommelli + Symphonic Taxi Orchestra diretta dal Maestro Marco Giovinazzo con gli allievi del laboratorio ‘Suono anch’io’, docenti della SFOM e dell’Istituto Musicale Pareggiato, neodiplomati e allievi di differenti scuole di musica, volontari dell’Associazione Tamtando. Piazza San Nicolò (più info)

PIETRABRUNA



10.00. Festa della lavanda

PIEVE DI TECO

8.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato e usato sotto i portici medievali, nelle piazze del paese e via Garibaldi + Street food a km 0 con frittelle di zucchine e pan fritto (ogni ultima domenica del mese)



9.00 & 10.00. ‘Memorial Nicola Ferrari’ (ultimo giorno della 16ª edizione): giornata all'insegna dello sport con la ‘Corsa per un Sorriso’ su di un tratto pittoresco delle antiche Vie del Sale. Partenza da Piazza Carenzi del Trail Runner amatoriale alle 9, partenza della passeggiata alle 10 (locandina con i dettagli)

9.30-18.30. Apertura Mostra con affreschi medievali, pale barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli tra cui una maestosa statua lignea di Anton Maria Maragliano e la grande ultima Cena di Domenico Piola. Museo Diocesano (tutti i sabati e le domeniche, da aprile ad ottobre, h 9.30/13-14.30/18.30)



PONTEDASSIO

10.00. Mercatino del Brocante e Vintage in piazza Vittorio Emanuele (ogni 4ª domenica del mese)



14.00-18.00. ‘Selvatica - Istanti rubati alla Fauna delle Alpi Liguri’: mostra fotografica a cura dell’Associazione Nova Kronos e Comune di Pornassio con una serie di panelli rappresentanti alcuni degli animali selvatici presenti sul territorio. Forte Centrale al Colle di Nava (sabato e domenica fino al 1 settembre), info 331 8369495

SEBORGA

15.00-19.00. Mostra d’arte contemporanea ‘I Percorsi dell’Arte a Seborga’ curata da Doriana della Volta. Galleria Area Comunale Museale, fino al 30 luglio settembre), info 331 8369495

15.00-21.00. Mostra d'arte ‘Second chance: Nothing in life is completely finished’ con le opere dell'artista danese Morten Angelo. Spazio Generi Diversi, Piazza Libertà, fino al 30 settembre

TRIORA



10.00. Festival dei Boscaioli: dimostrazione di intaglio, pranzo con sugeli e spezzatino alla ligure. A seguire gara di intaglio con motosega ed asce. Località Verdeggia

10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



14.30-18.00. Apertura al pubblico della Chiesa di San Bernardino, piccolo grande gioiello della Valle Argentina che custodisce un patrimonio artistico notevole e suggestivo (da venerdì a domenica fino al 30 settembre), info allo 0184 94676

VALLEBONA

21.00. ‘Migr’Azioni Corali, De Andrè & C.’: concerto di sole voci eseguito dal Troubar Clair a favore dell’Asilo Steineriano di Vallebona e alla Scuola Steineriana. Piazza XX Settembre, entrata a offerta libera



VILLA FARALDI



19.00. Workshop libero di dulcimer e arpa nella piazza di Tovetto, aperto a tutti i curiosi che volessero destreggiarsi con l’arpa e con il dulcimer. Docenti e allievi della Masterclass guideranno adulti e bambini alla scoperta di strumenti antichi e affascinanti che sarà possibile provare a suonare

20.00. Nell’ambito della IX Masterclass del Festival Internazionale di Villa Faraldi, passeggiata ‘Note di Paesaggio’ con partenza dalla Piazza di Tovetto: i suoni delle arpe, dei dulcimer e delle percussioni guideranno alla scoperta delle bellezze della vallata, partecipazione gratuita

VILLA VIANI

19.00. 45ª Sagra della Lumaca e degli Spiedini con stand gastronomici e serata danzante con l’orchestra ‘Christian e la luna nueva. Evento a cura della Pro Loco (più info)

FRANCIA

MONACO

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)



21.30. Concerto sinfonico dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta dal M° Riccardo Muti, con esecuzione di musiche di Alfredo Catalani e Franz Schubert. Corte d'Onore del Palazzo del Principe (più info)



