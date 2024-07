Florovivaismo, incontro territoriale ad Albenga di Coldiretti e Assofloro con le imprese florovivaistiche della regione

Nella giornata di giovedì 25 luglio Coldiretti Liguria e Assofloro si incontreranno ad Albenga insieme alle loro imprese florovivaistiche per prendere parte a uno degli importanti incontri territoriali organizzati dalle associazioni del territorio. Un evento improntato al dialogo e al confronto, finalizzato ad affrontare argomenti di attualità e di particolare rilevanza per il comparto, condividere informazioni circa l’andamento generale del mercato e delle tendenze di produzione e di consumo, illustrare le attività promosse dall’Associazione per far fronte alle necessità e alle problematiche del settore e mettere in luce opportunità e problematiche regionali specifiche su cui lavorare.

All’evento parteciperà anche Nada Forbici, Presidente Assofloro e Coordinatore della Consulta Nazionale Florovivaismo Coldiretti.

“Durante l’incontro, incentrato su vivaismo, arboricoltura, floricoltura e giardinaggio, parleremo senz’altro di percorsi: ossia, di azioni passate, presenti e future. Ciò significa che partiremo dal CONAI, poi di presente, ossia di sfalci e ramaglie, tracciabilità fitosanitaria e del Manifesto del Florovivaismo in Europarlamento. Infine, si verterà sulle azioni future, ossia temi riguardanti l’iva dei fiori edibili, che oggi vengono assoggettati ad una IVA del 22%, oltre al macro-tema dell’etichettatura,” commentano Gianluca Boeri e Bruno Rivarossa, Presidente di Coldiretti Liguria e Delegato Confederale, che saranno entrambi presenti all’incontro. “Si parlerà poi del Progetto Esiodo, specificatamente dell’analisi dei costi di produzione per una corretta e congrua strategia commerciale”.

L’incontro darà la possibilità agli imprenditori presenti di fare il punto su quella che è l’attuale situazione del mercato nazionale ed estero, con una puntuale analisi di quelli che oggi sono i principali clienti e competitor del settore. Oltre a ciò, nel corso dell’evento non mancheranno le occasioni per accendere dibattiti e confronti a proposito delle priorità del florovivaismo a livello nazionale, delle problematiche territoriali e di tutte le progettualità che Coldiretti sta mettendo in campo.

L’appuntamento è per giovedì 25 luglio, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, presso la Sala Gallinaro della Cooperativa L’Ortofrutticola (Regione Massaretti, 30) ad Albenga, cuore pulsante del settore florovivaistico.