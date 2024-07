Ciclismo femminile: altro 4° posto per la ventimigliese Ilaria Sanguineti nell' ultima tappa della Baloise Ladies Tour

Gran momento di forma per la ventimigliese Ilaria Sanguineti del G.S.Lidl-Trek che nell'ultima tappa della gara internazionale belga Baloise Ladies Tour, conclusasi oggi, si è classificata quarta (come era già successo venerdì scorso), nella volata finale confermandosi così tra le migliori velociste del momento.



La breve corsa belga è stata dominata dalla forte campionessa olandese Lorena Wiebes, vincitrice di ben 5 tappe su 6 e nella classifica generale, la Sanguineti, si è classificata al 24° posto con un ritardo di 1',36' dalla vincitrice Wiebes, su oltre un centinaio di atlete che hanno partecipato alla corsa internazionale. Questo importante risultato, conferma le capacità dell'atleta ventimigliese in questo tipo di competizione.