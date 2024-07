Arti Marziali: il caldo non ferma lo Judo Sakura di Arma, ottimi risultati al torneo di Genova

Con l'arrivo del mese di luglio, normalmente le attività nelle palestre dei vari sport conoscono un periodo di sosta, durante il quale gli atleti si riposano, in attesa di riprendere a settembre la loro attività.

Non per tutti i settori, però, è così, in quanto l'agonismo, se si vuole che continui a dare buoni risultati, deve essere continuato regolarmente anche nei mesi estivi, in modo da non perdere nella preparazione e poter dare buoni risultati fin dall'inizio della ripresa delle gare in calendario a settembre.

E' così anche per lo Judo Club Sakura Arma di Taggia dove gli atleti, costantemente allenati dai tecnici Alberto ed Alessio Ferrigno, dimostrano di non temere il gran caldo estivo e si impegnano negli allenamenti nonostante la grande calura.

Questa grande capacità di applicazione e la grande sopportazione di situazioni non facili, hanno fatto sì che gli agonisti abbiano ottenuto ottimi risultati nelle ultime gare alle quali hanno partecipato. Un esempio di ciò è stato rappresentato dal ‘Trofeo Internazionale di Judo Genova Città di Colombo’ che si è svolto in due giornate, Cadetti e Juniores, nonchè agli Esordienti A ed Esordienti B.

Il prestigioso torneo, che ha visto la presenza di circa 2.000 atleti nelle due giornate in programma, ha visto il sabato in gara Amaranta Angelillo e Gabriele Roncone nella classe Cadetti ed alla domenica gli Esordienti A Mirko Cirillo e Vittoria Ricci e gli Esordienti B Alessandro Panizzi, Leonardo Armonio, Marco Brigliadori e Giada Lo Gerfo.

La gara di Amaranta Angelillo e Gabriele Roncone è stata molto positiva: Amaranta, combattendo con una grinta tenace si è classificata al 5° posto della categoria fino a Kg. 40, mentre Gabriele Roncone, alle prime prove in gare a carattere nazionale, si è dovuto accontentare di aver fatto un'esperienza molto positiva, che sarà comunque importante nel suo percorso agonistico.

La gara degli Esordienti A vedeva impegnati Mirko Cirillo, che nella categoria fino a Kg. 45, metteva tutto il suo impegno comportandosi molto bene, seppure senza arrivare nelle prime posizioni. Anche lui alle prime esperienze da agonista, dimostra di avere decisione e carattere che fanno ben sperare per i prossimi impegni autunnali.

Vittoria Ricci, giovane atleta molto decisa, ha condotto un'ottima gara nella categoria dei Kg. 52, tanto da salire sul terzo gradino del podio e guadagnare la medaglia di bronzo. Negli Esordienti B erano in gara Alessandro Panizzi, Kg. 66, che ha messo molto impegno nei suoi combattimente, ma non è riuscito a raggiungere i gradini del podio. La serietà con la quale si allena, però, fa ben sperare per le prossime gare in calendario.

Leonardo Armonio, categoria fino a 73 Kg. e Marco Brigliadori, categoria Kg. +81, hanno condotto un'ottima gara, dimostrando di essere in crescita e di saper mettere a frutto gli allenamenti ai quali si sottopongono con costanza e grande impegno. La loro gara è stata molto positiva, tanto da portarli entrambi a salire sul secondo gradino del podio delle rispettive categorie di peso e portarsi a casa una prestigiosa medaglia d' argento.

Nella categoria femminile dei Kg. 44 Giada Lo Gerfo, dopo aver condotto più incontri con grande decisione, ha terminato con un più che positivo 5° posto.

Gli Insegnanti Tecnici Alberto ed Alessio Ferrigno, che seguono costantemente gli atleti durante le gare, si dicono molto soddisfatti.

Alessio Ferrigno, che allena giornalmente gli agonisti, ha dichiarato: "I ragazzi si stanno allenando con molto impegno ed i risultati si vedono. Ma al di là dei singoli risultati che ottengono, è importante vedere la maturazione tecnica e caratteriale che aumenta ogni giorno, mentre la loro sicurezza è cresciuta di gara in gara. Se continueranno con questa determinazione, i risultati non dovrebbero tardare ad arrivare”.