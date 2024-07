Calcio: alla Sanremese arriva il difensore Leonardo Raggio

La Sanremese Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo fino al 30 giugno 2025 con il difensore Leonardo Raggio che farà parte della rosa della prima squadra nella prossima stagione.



Nato a Genova il 29 settembre 2001, Raggio è un centrale che può essere utilizzato sia in una linea a 4 che da braccetto in una difesa a tre.



Cresciuto nel settore giovanile del Genoa, ha vestito le maglie di Lecco, Trento, Levico Terme e Treviso. Più volte convocato in Nazionale Under 18, vanta 64 presenze e 3 gol in D e 13 presenze in C.



“Sono molto contento di far parte di una società storica come la Sanremese – afferma Leonardo Raggio – sono convinto che anche quest’anno il club lotterà per le prime posizioni e cercherà di essere protagonista di una grande stagione. Ho conosciuto il presidente e il direttore sportivo e mi hanno fatto una ottima impressione. Si vede che hanno esperienza e che fanno le cose al meglio e con passione. Vengo dal Settore Giovanile del Genoa, poi ho fatto due anni in C con Lecco e Trento e due anni in D con Levico Terme e Treviso, con cui sono arrivato terzo, giocando i play off. Sono un centrale moderno, mi piace impostare, ma se è necessario sono anche un calciatore vecchio stampo, in campo so farmi rispettare. Mi metto a disposizione del mister e dei compagni, insieme proveremo a portare la Sanremese sempre più in alto dove merita“