Sabato 20 Il “Dolceacqua” in piazza maxi degustazione con 16 produttori (foto)

Torna, per il terzo anno di fila, l’evento che veda protagonisti il Rossese di Dolceacqua (o più semplicemente “Dolceacqua”) - prima Doc della Liguria che ha festeggiato, nel 2022, i 50 anni - ed i suoi produttori.

L’appuntamento con Il “Dolceacqua” in piazza è per dopodomani, sabato 20 luglio, dalle ore 18 alle 23, nella centralissima piazza Mauro di Dolceacqua, nel cuore della Val Nervia, con la possibilità di effettuare un percorso libero di degustazione, al costo di soli 15 euro, inclusi il calice personalizzato e la relativa tasca da mettere al collo. Tutto questo con il racconto dei vignaioli e di qualificati sommelier.

Sedici saranno le rinomate cantine presenti, ciascuna con una propria postazione, in cui saranno presentate le diverse etichette e le varie annate: Caldi, Cantina Naso, Maixei, Mauro Zino, Muragni, Tenuta Ascari, Terre Bianche, Testalonga (aventi sede a Dolceacqua), Cantina del Rossese Gajaudo, Grillo Amedeo (Isolabona), Du Nemu, Foresti Marco, Rondelli Roberto (Camporosso), Kà Mancinè, Poggi dell’Elmo (Soldano), Ramoino (Chiusavecchia).

"Ringrazio il Comune, le associazioni, i produttori e tutti i partecipanti per questa celebrazione, autentica e ricca di contenuti, del Rossese di Dolceacqua, eccellenza identitaria del Ponente - dice il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana -. Un momento di festa e di condivisione, che assume diversi significati tramite lo storytelling delle tradizioni e del luogo, proprio nel cuore di Dolceacqua, dimostrando l'alto valore socio-economico, paesaggistico e culturale della Val Nervia. Sarà infatti anche l'occasione per visitare il noto borgo e per coglierne appieno la bellezza, partendo dalle sue eccellenze e dai vessilli del gusto".

Per tutto il weekend sarà possibile effettuare visite e degustazioni direttamente in cantina e tra le vigne, previa prenotazione, rivolgendosi direttamente alle aziende.

"Si tratta di un evento strategico, è un'ottima occasione per la promozione turistica e culturale del nostro paese e del territorio che lo circonda – aggiunge il sindaco di Dolceacqua, Fulvio Gazzola -. Intorno al comparto vinicolo c’è sempre maggior interesse. Il Dolceacqua, che negli anni ha raggiunto un livello qualitativo eccezionale, è di fatto il nostro ambasciatore nel mondo”.

Non mancherà, per chi volesse accompagnare la degustazione dei vini con buon cibo, un’apposita zona dedicata a specialità gastronomiche tipiche. Nelle vicinanze, ovviamente, l’offerta si amplia con i caratteristici e rinomati locali del centro di Dolceacqua.

La serata sarà allietata dalla musica della Simil Jazz Band, gruppo che proporrà un repertorio che abbraccia i classici del jazz e la musica pop, italiana e non. I componenti sono Mauro Cortelli (sax, clarino e flauto), Angelo Guglielmi (tromba), Adriano Strangis (trombone), Cesare Ruggeri (basso elettrico), Gianni Raspaldo (batteria), Alessia Capaccioni (cantante) e Bruno Bovenzi (piano e tastiere).

L’evento è promosso dal Comune di Dolceacqua, con la partecipazione dell’Assessorato all’Agricoltura e al Marketing Territoriale di Regione Liguria. Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio Iat di Dolceacqua o visitare i social dell’evento.