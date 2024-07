Al Mar di Ventimiglia due nuove serate: ecco la "Ludo et Disco" e "Il Museo al brillar di stelle"

Due nuovi appuntamenti al Mar di Ventimiglia. Venerdì 19 e domenica 21 luglio arrivano le serate “Ludo et Disco” e “Il Museo al brillar di stelle”.

Il Museo Civico Archeologico “G.Rossi” propone “Ludo et Disco”, una serata dedicata ai bambini e alle loro famiglie in cui il MAR apre le sue porte per vivere insieme un’esperienza unica dove storia, racconti e giochi si intrecceranno nell’incantevole atmosfera del Forte dell’Annunziata.