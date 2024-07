Subbuteo, il sanremese Gianfranco Calonico volerà in Inghilterra ai mondiali

La notizia era nell’aria ma adesso c’è l’ufficialità. Gianfranco Calonico è stato convocato per i prossimi campionati del mondo di Calcio Tavolo (l’evoluzione del Subbuteo) che si svolgeranno il 21 e 22 Settembre a Tunbridge Weels, in Inghilterra, nella città dove fu inventato il subbuteo nel 1947.

Per il campione sanremese si tratta dell’undicesima convocazione consecutiva e giocherà nella categoria Veteran (riservata agli over 50) sia nella competizione individuale che in quella a squadre. Calonico è il campione del mondo Veteran in carica, frutto del successo ottenuto nel 2022 a Roma, ma vanta anche un altro titolo mondiale individuale vinto in Belgio, a Frameries nel 2016.

Con la nazionale invece ha vinto 5 titoli mondiali e 2 titoli europei risultando decisivo, soprattutto l’anno scorso, siglando il goal vittoria a pochi secondi dalla fine (nel video).

In questa stagione ha vinto il Major internazionale di Parigi e disputato, seppur perdendole, altre 5 finali individuali. “Sono davvero felice ed orgoglioso per la convocazione ricevuta, che non è mai scontata alla luce dell’altissima concorrenza presente in Italia – commenta Calonico – chi resta a casa è comunque meritevole della chiamata per cui questo attribuisce a me ed ai miei compagni di squadra, una responsabilità maggiore. L’obiettivo – continua - è quello di tornare a vincere la competizione a squadre sfuggita proprio a Roma all’atto finale nel 2022, mentre nell’individuale cercherò di giocare più partite possibili e poi vedremo cosa accadrà”.

Il mondiale quest’anno si preannuncia davvero di altissimo livello con la partecipazione di atleti provenienti da 26 paesi diversi. Sarà un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati.