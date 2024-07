Ventimiglia, oltre 100 atleti al torneo 3vs3 "Pasta & Basta Street Basket" (Foto)

Sport e divertimento al porto Cala del Forte a Ventimiglia. Più di 100 atleti, la maggior parte dai 9 ai 14 anni, hanno partecipato al torneo 3vs3 "Pasta & Basta Street Basket", andato in scena lo scorso 13 luglio.

Gli atleti sono scesi in campo e hanno dato vita alla competizione all’aperto organizzata dallo Sport Club Ventimiglia Basket in collaborazione con il ristorante Pasta & Basta e col patrocinio del comune di Ventimiglia. I partecipanti più piccoli e i vincitori (Martinez, Frontero, De Pascalis) delle annate 2014-2015-2016 sono stati premiati dal capitano della Nazionale Martina Bestagno che, con la sua presenza, ha dato ulteriore lustro all’evento facendo ovviamente il tifo per le giovani atlete che si sono impegnate contro gli avversari di pari età.

E’ stato, inoltre, ricordato Elio Giannachi, direttore sportivo della Rari Nantes Bordighera, scomparso improvvisamente. "Abbiamo ricordato, in quel momento, la scomparsa dell’amico Elio Giannachi: grande uomo di sport e appassionato di basket, con trascorsi anche a Ventimiglia, la cui perdita ha colpito tutto il basket ponentino e ligure" - commentano gli organizzatori.

"Un plauso particolare va ai giovani degli anni 2007-2008-2009 che hanno partecipato con coraggio e determinazione al torneo senior arrivando anche a giocarsi le semifinali contro gli ospiti 'We got game Torino' e 'We got game Next Torino' (Balma, De Santis, Ferro, Orsi), questi ultimi poi vincitori nel derby finale che ha dato uno spettacolo di altissimo livello, gradito dai numerosi appassionati presenti" - fa sapere lo Sport Club Ventimiglia Basket - "Un tifo casalingo scatenato e il sostegno morale del consigliere regionale Mabel Riolfo per gli 'Old XXmiles' (Biancheri, Rodini, Rocca, Niviera) che, nonostante il divario anagrafico con gli avversari, non hanno mai desistito offrendo anche giocate spettacolari e dimostrando che nel basket, come e forse anche più di altri sport, la passione non svanisce mai!".

"Grande agonismo e tecnica nel torneo 2010-2011 conquistato dal team Frontero, Caretta, Caselli, Nalesso e brillanti partite nella categoria 2012-2013 vinta da Marelli, Fiorini, Bamba" - dice lo Sport Club Ventimiglia Basket - "Al termine delle partite ha avuto luogo la premiazione con la gradita visita dell’assessore allo Sport Serena Calcopietro e del consigliere delegato allo Sport Enzo Di Marco, a conferma della vicinanza loro e dell’Amministrazione allo sport e ai giovani: supporto fondamentale col quale il Ventimiglia Basket incrementerà il proprio impegno sul territorio".

Il presidente del club ventimigliese ha, inoltre, ringraziato "tutti i dirigenti e tecnici che hanno prestato la loro preziosa collaborazione con instancabile continuità permettendo, loro per primi, la riuscita dell’evento. Oltre agli atleti e ai genitori che hanno accompagnato i piccoli atleti, un grande ringraziamento va a Cala del Forte per la disponibilità e sensibilità dimostrate per un evento sportivo dedicato in particolare ai giovani. Ringraziamenti per Baia del Forte Bistrot, Protezione Civile di Ventimiglia, Croce Verde Intemelia, Panico Sparso (per l’amichevole supporto musicale), Bertram Derthona Basket e Decathlon Albenga. Un ringraziamento va anche altri partner dell’evento: Gang del Panino, Agenzia Moderna, COSEVA, Banca di Caraglio, Confezioni Marchetti, Chocolat e Caffè, Parafarmacia Pallanca e ACR_Project"