Alla Sanremese Calcio arriva il portiere Federico Maffi

Raggiunto l’accordo fino al 30giugno 2025 tra la Sanremese Calio e il portiere Federico Maffi che farà parte della rosa della prima squadra nella prossima stagione .Nato il 29 aprile 2005, Maffi è un estremo difensore molto promettente. Cresciuto nel settore giovanile del Monza, dopo un’esperienza in prima squadra nel Lecco come terzo portiere, quest’anno ha giocato nella Casatese (serie D girone B), collezionando 17 presenze (14 in campionato, 3 in Coppa).

“Quando il mio procuratore mi ha parlato della possibilità di venire a Sanremo – afferma Federico Maffi – ho accettato subito perché è una piazza ricca di fascino e blasone e c’è la possibilità di fare bene. Sono cresciuto nei settori giovanili del Monza e del Lecco e due stagioni fa sono stato aggregato in prima squadra, avendo così la fortuna di vivere la vittoria dei play off e la promozione in serie B, evento storico per tutta la città. Quest’anno sono passato alla Casatese e ho giocato per la prima volta in serie D. A Sanremo spero di poter crescere ulteriormente e di migliorare ancora tanto in ogni aspetto. Sono certo che i tifosi ci daranno una mano sia quando le cose andranno bene, sia nei momenti di difficoltà che purtroppo bisogna mettere in preventivo durante ogni annata. Io darò il massimo e sono convinto che insieme a tutti i compagni andremo a disputare un campionato importante“.