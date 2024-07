29° Trofeo Città di Sanremo, al via la finale del torneo di calcio a 6

Sul terreno del Morgana in corso Trento e Trieste a Sanremo questa sera si svolgerà la finale del 29° Trofeo Città di Sanremo, torneo di calcio a 6 che dopo 35 giorni di gare è pronto a decretare il vincitore.

Dopo due semifinali al cardiopalma si sfideranno per la finalina WildBussana Fc e GolfoScogliera invece alle 21.45 si sfideranno i favoriti AG. TemaCasa e i ragazzi del Gruppo Coapi. L'evento sarà trasmesso in streaming sui canali della Sanremo Calcio ( Facebook Instagram e TikTok) e sarà condotto dalla sapiente voce di Corrado Orsino che oltre alla presentazione delle squadre e radiocronaca animerà anche la serata.

"Le finaliste arrivano da momenti molto contrastanti, i favoriti AG. Temacasa privi di Luca Fiuzzi, infortunatosi nel primo tempo della semifinale di ritorno, hanno avuto ragione del GolfoScogliera pur perdendo la finale di ritorno 7 a 6 in virtù del risultato della gara di andata che avevano vinto di 2 gol. La rete del meno uno è arrivata in zona Cesarini per merito di Mattia Schillaci che ha sfruttato una ripartenza dopo una gran parata di Michele Brizio" - fanno sapere gli organizzatori - "Invece, i ragazzi guidati da Bastita Camerino Trucchi hanno battuto ai calci di rigore il WildBussana che ha vinto il ritorno 8 a 7 pareggiando il risultato di andata. Dopo i supplementari privi di emozioni, sia per l'importanza di non scoprirsi troppo che per la stanchezza delle sue formazioni si è arrivati ai calci di rigore dove solo al 6° tiro si è decretata la finalista grazie all' errore del portiere Gullo. Saranno sicuramente due finali molto equilibrate sperando nel folto pubblico che anche giovedì sera ha assiepato sia la passeggiata che la parte a bordo campo. Al termine della finale si effettueranno le premiazioni e le foto di rito in mezzo al campo".