Bando digitalizzazione logistica, 37 nuove imprese liguri pronte a investire in innovazione

"Altre 37 imprese liguri della logistica sono pronte a investire più di 4 milioni di euro nell'innovazione dei processi produttivi". Ad annunciarlo è l'assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana al termine della seconda edizione del bando, a valere sull'azione 1.3.7 del PR FESR 2021-2027.

"Un nuovo successo di partecipazione che bissa i risultati della prima edizione. A conferma di quanto questa misura, sperimentale e unica in Italia, sia stata apprezzata da un comparto, come quello della logistica, essenziale e strategico per lo sviluppo economico della nostra regione - sottolinea l'assessore Alessio Piana - 37 nuove imprese hanno richiesto un cofinanziamento regionale di 2,9 milioni di euro che, in caso di completa ammissibilità, sarebbe in grado di generare un investimento superiore ai 4 milioni di euro".

"Un prezioso contributo dell'amministrazione regionale per migliorare il lavoro degli operatori e la gestione dei flussi delle merci che vanno e vengono per i nostri porti. Per questo - aggiunge Piana - il nostro impegno è quello di non lasciare indietro nessuno e rifinanziare lo strumento, che oggi dispone di un milione di euro di dotazione, per soddisfare tutti progetti che verranno ritenuti ammissibili da Filse".

L'agevolazione, concessa sotto forma di un contributo a fondo perduto che può raggiungere fino al 50% dell'investimento effettuato, consente: l’acquisto di attrezzature e macchinari, software dedicati alla gestione e alla programmazione del processo logistico, mezzi di trasporto ausiliari alle attività (per esempio muletti), veicoli per autotrasporto alimentati in via esclusiva o ibrida da carburanti alternativi alla benzina/gasolio (per esempio GNL, metanolo o idrogeno), prodotti di marketing finalizzati all’ampliamento del mercato (almeno in lingua italiano/inglese) e interventi edili.