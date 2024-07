Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da sabato 13 a domenica 14 luglio in Riviera e Côte d'Azur

SABATO 13 LUGLIO



SANREMO

8.00-19.00. Mercato del Piccolo Brocante in Piazza San Siro (primo e secondo sabato di ogni mese)



8.30. Escursione di due giorni nel cuore delle Alpi Marittime. Si parte dalle Terme di Valdieri per il Rifugio Questa, dove si pernotta, per esplorare il giorno successivo la zona dei laghi di Fremamorta con possibile salita all'omonima cima, da dove si può ammirare uno dei più suggestive panorami sul gruppo dell'Argentera. Ritorno ad anello per il Pian della Casa. Evento a cura del CAI di Sanremo. Ritrovo alle ore 8.30 di sabato presso il Carrefour di Bussana lungo l'Aurelia, info e adesioni 3343470317 (più info)

9.00-18.00. Mostra fotografica di Bart Herreman con protagonisti i fiori di Sanremo, fotografati recentemente durante una sua vacanza in riviera, e alcune delle fotografie più famose dell'autore. Museo di Villa Luca in Coldirodi, fino al 14 luglio (venerdì h 9/12, sabato h 9/12-15/18, domenica h 15/18), info 338 8498397

10.00, 11.15 & 16.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

11.00. ‘Circuito del Mediterraneo Cape 31’: partenza regate della competizione velica a cura dello Yacht Club Sanremo. Piazzale Vesco, fino al 14 luglio (più info)

17.00. Arrivo a Sanremo in zona Sud-Est della Transalp ‘La via del sale in MTB’ con accoglienza e buffet finale (più info)

17.00-23.30. ‘I giganti delle onde – viaggi e viaggiatori, una storia italiana’: esposizione di manifesti, da collezione privata di Bernardo Berio con la curatela di Enzo Ferrari, che racconta attraverso la grafica e le fotografie di Fondazione Ansaldo un capitolo molto importante della storia navale e di costume tutta italiana. Magazzino di Levante del Forte di Santa Tecla, fino all’8 settembre (più info)



17.30-23.30. Mostra ‘Luce e colori di Sanremo. L'opera pittorica di Giuseppe 'Pipin' Ferrari’ a cura di Anna Maria Ferrari (inaugurazione h 18). Quartiere dei Soldati del Forte di Santa Tecla, fino al 4 agosto (più info)



19.00. ‘Torneo Lions Club Sanremo Matutia’ (ultimo giorno della 4ª edizione) a favore dei cani guida Lions: torneo sociale giallo ad estrazione maschile e femminile riservato a tutti i tennisti di tutte le categorie di età. Campi gioco Tennis Sanremo e tennis Ospedaletti, info 388 136932

20.00. Per i festeggiamenti di Sant’Anna, serata gastronomica e danzante con la ‘Divina Band’. Campo di Basket a Coldirodi



20.00. 16ª Festa dei Popoli: musiche, canti, danze e poesie dei paesi partecipanti (Albania, Brasile, Colombia, Cuba, Ecuador, Italia, Marocco, Perù, Romania, Senegal). Piazza San Siro



20.30. Spettacolo di Andrea Fratellini & Zio Tore show, vincitori di Italia’s Got Talent 2020, al Roof Garden del Casinò

21.30. Per ‘Sanremo Summer Symphony 2024’, ‘Dedicato a Vittorio De Scalzi’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Roberto Izzo. Auditorium Franco Alfano (info e acquisto biglietti a questo link)

IMPERIA



13.00. Per ‘Art Nouveau Week 2024’, visita accompagnata con focus, in particolare, sulla storia e i metodi di produzione delle vetrate. M.A.C.I. a Villa Faravelli, info e prenotazioni museiimperia@solidarietaelavoro.it



16.30. Per ‘Art Nouveau Week 2024’, ‘Il Liberty: alla ricerca di Luci e Colori’, attività per bambini dai 5 agli 8 anni che prendono parte ad una divertente caccia al tesoro (negli spazi interni ed esterni del museo) alla ricerca dei ‘frammenti perduti’. M.A.C.I., Villa Faravelli, info prenotazioni museiimperia@solidarietaelavoro.it



17.00. Per ‘Art Nouveau Week 2024’, ‘Liberty…alla Grock!’: visita accompagnata con una panoramica generale sulla Villa per poi focalizzarsi sulle vetrate e gli elementi architettonici tipici del liberty quale spunto di partenza per approfondire tale fenomeno artistico e architettonico. Villa Crock, via Fanny Roncati, info prenotazioni museiimperia@solidarietaelavoro.it



15.00-22.00. Mostra collettiva ‘Orizzonti Blu: Un Viaggio Astrale nell'Economia del Futuro’ dedicata all'innovativa connessione tra spazio, sostenibilità e la prosperità della Blue Economy, curata da Loredana Trestin e organizzata da Divulgarti. Museo Navale e Planetario di Imperia, fino al 18 luglio (martedì e mercoledì 10/13, venerdì, sabato e domenica 15/22)

21.00. Per la rassegna ‘Incontri a Imperia’, il giornalista Paolo Mieli presenta il suo libro ‘Il Secolo Autoritario’. Banchina Aicardi

21.30. ‘Amore in Musica sulla Passeggiata degli Innamorati’: concerto a cura del cantante e compositore Danilo Ghiglieri. Zona Tiro a Volo

VENTIMIGLIA



9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)

10.00. Mostra degli artisti Maggia-Orsini. Centro Culturale San Francesco, fino al 19 luglio



10.00-13.00. ‘Ludobus’: attività ludica con oltre 50 giochi di strada tutti in legno, per giocare e divertirsi con grandi e piccini. Zona Resentello

17.00. Pasta & Basta Street Basket a cura Sport Club Ventimiglia Basket. Porto cittadino



18.00-22.00. ‘Diavoloacquasanta’, mostra bi-personale di Carlo Maria Maggia (scultore) e Federica Orsini (pittrice): un viaggio artistico attraverso il tema degli opposti legato all’arte. Ex chiesa San Francesco della città alta, info 348 3329580 (giornate di apertura: 12/13/14/19 luglio)

18.00. Per ‘Non Solo Spiaggia’ (19ª edizione), Elisa Veronesi presenta ‘Atlante Appennino. Un’ecobiografia’, Piano B Edizioni. Segue rinfresco. Terrazza sospesa sul mare in località di Grimaldi

21.00. Torneo estivo in Notturna a 7 giocatori (categoria 2007/08) a cura Ventimiglia Calcio. Campo Sportivo Simone Morel

21.00. Concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo al Teatro Romano



VALLECROSIA

11.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 1 settembre



15.30. ‘Vallecrosi'ART’: esposizione d'arti figurative di artisti locali presso Via Maonaria

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach



21.30. Swing & Soda Band in concerto. Piazza Erio Tripodi, ingresso libero

21.30. Spettacolo Teatrale a cura della Compagnia Teatrale ‘Teatro Otto’ di Saldano. Centro Storico

BORDIGHERA



8.30 & 9.10. ‘Bordighera Sun&Fun’: attività gratuite di tutti i tipi sulla Rotonda S. Ampelio e sul Lungomare Argentina (consultare il programma a questo link), fino al 1 settembre



18.00. Inaugurazione mostra personale ‘E' tutto un'illusione’ dell'artista ceramista Mario Verdiani, presso la Galleria dell'Accademia Balbo in via Lamboglia 3

19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata all’aria aperta indossando visori che consentono di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì e sabato sino al 27 ottobre - 15 euro, ridotto 10 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)



19.00. Festa del turista: serata danzante ed enogastronomica in frazione Sasso

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 7 settembre



21.00. Presentazione del nuovo romanzo di Laura Calosso ‘L'agave della regina Vittoria’. Dialogo con l'autrice a cura del consigliere comunale Barbara Bonavia. Giardini di Villa Levratto, ingresso libero



21.00. Per ‘Summer in Winter 2024, Musica Classica Pop di e con Luigi Orfeo e il Maestro Alberto Cipolla. Giardini Winter, località Arziglia (13 euro), info e prenotazione 333 6155989 (locandina)



21.15. Per ‘Cinema in Giardino’, proiezione film ‘Il ritorno di Mary Poppins’. Michael, padre di tre bambini, e sua sorella Jane ricevono una bella sorpresa quando Mary Poppins, l'amata bambinaia della loro infanzia, arriva per salvare la famiglia Banks dai suoi problemi. Giardini Lowe, ingresso gratuito

OSPEDALETTI



10.00. Attrazione per bambini con gonfiabili in Piazza Europa e sulla Pista ciclabile presso la Piccola (fino al 25 agosto)



18.00. ‘Mandala di Sabbia per la Pace’: realizzazione di disegni con sabbia colorata a cura del Centro Kalachakra e Centro Ghe Pel Ling. Sala eventi ‘La Piccola’, fino al 14 luglio



21.30. Musica In Rete 2024 (3ª edizione) con il gruppo valdostano L'Orage. In apertura la cantautrice Freeeda. Evento a cura dell'Ass. Mappamondo e Casa Africa. Auditorium Comunale, ingresso libero

TAGGIA

18.00. Festa della Musica in collaborazione con le attività commerciali di Taggia Piazze e vie del centro di Taggia (locandina)



RIVA LIGURE



10.00. Mercatino hobbistico tutti i mercoledì e sabato fino al 31 agosto

21.30. Ballo Liscio con l’Orchestra Meo Tomatis. Piazza Ughetto



SANTO STEFANO AL MARE



9.00-23.00. ‘Lavand'Arte’: evento dedicato alla lavanda e al suo impiego a cura di ‘Arte e party’. Vie del borgo, anche domani

19.30. Estate al Campo: Sagra dei totani e serata danzante con l’Orchestra Giacomo Mirage. Campo sportivo



SAN LORENZO AL MARE

10.00. Mostra di pittura del Maestro Francesco Paula Palumbo. Galleria d'Arte Artists' Corner, via Aurelia 60, fino al 31 luglio

21.00. Per ‘Scorribanda’, teatro di Franco Bianchi: ‘Le fiabe del ponente ligure’. Porticciolo comunale



DIANO MARINA

21.00. Migrazione del tonno rosso del Mediterraneo: video proiezioni e didattica a cura del Gruppo Pesca Sportiva. Molo delle Tartarughe

SAN BARTOLOMEO AL MARE

9.00-10.00. Yoga in Largo Scofferi (tutti i sabato, fino al 31 agosto)

21.15. Concerto 'Aspettando il Rovere d'Oro': concerto di 'The Galilee Quartet'. Reduci da uno splendido concerto al Petit Palais di Parigi, dedicano una tappa della loro tournée europea al Rovere d'Oro. Piazza Rovere, ingresso gratuito

ENTROTERRA

BADALUCCO

16.00-20.00. ‘L’essenziale’: mostra dello scultore sanremese Igor Grigoletto. Presenta l’artista lo storico dell’arte Claudia Andreotta. Upart Gallery in piazza Duomo (dal giovedì alla domenica fino al 27 luglio)

BAJARDO

21.00. In occasione del ‘5 anni dopo...Concerto per Luciano’, si balla con la Cocozoo Band feat. Piazza Parrocchiale

CARPASIO

10.00-18.00. Apertura del museo della lavanda (tutti i fine settimana luglio h 10/13-15/18, agosto tutti i giorni h 10/13-15/18)



10.00-18.00. Mostra ‘La magia delle piccole cose’ di Libereso Guglielmi. Museo della lavanda, via Castello 3, fino al 31 agosto



CAMPOROSSO

15.30. Terza edizione di ‘Primo Soccorso a Sei Zampe’ per apprendere preziose nozioni di primo soccorso, affrontare emergenze e scoprire il potere terapeutico degli amici a quattro zampe. sede della Croce Azzurra Val Nervia in via Braie (locandina)

19.30. Garibaldi Music Square: spettacolo musicale con il gruppo musicale 'Disparsi'. Piazza Garibaldi

CERIANA



19.00. Sagra della Bruschetta: la prima sagra gastronomica dell'estate a Ceriana, con la possibilità di gustare la tipica bruschetta accompagnata da musica dal vivo. Piazza del paese

CIPRESSA

18.00. ‘Cipresstock’: serata gastronomica con musica alla Torre Gallinaro, anche domani

COSTARAINERA

9.00-12.00. Corso sui fiori di Bach al Parco Novaro



21.15. Passeggiata verso le Stelle: passeggiata e osservazioni astronomiche guidate ai telescopi ed a occhio nudo. Partenza da Piazza Vittorio Emanuele II, partecipazione libera

DIANO CASTELLO

10.00-18.30. ‘Premio Vermentino 2024’ (31ª edizione): premiazione concorso + degustazioni guidate del Vermentino + passeggiate + mercatino prodotti tipici + punti ristoro e molto altro (servizio di bus navetta gratuito con capolinea a Diano Marina in via Cesare Battisti, angolo via Capocaccia, e all’ingresso del borgo di Diano Castello in piazza Quaglia). Luoghi vari, anche domani (il programma a questo link)



LUCINASCO



21.00. Per i ‘Concerti sul lago’, West Side Quartet’ con Vittorio De Franceschi – Clarinetto, Mirco Rebaudo – Clarinetto, Nicolò Morandini – Clarinetto, Alessandro Barlucchi - Clarinetto basso. Chiesa di Santo Stefano, ingresso libero (più info)

MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (tutti i sabati e le domeniche di luglio). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 333 3489289

MOLINI DI TRIORA



21.15. ‘Culturalmente...cibo’: presentazione libro ‘La Liguria in cucina’ con ricette, consigli, aneddoti, curiosità e tanto altro. Manuale dì cucina ligure in Italiano ed inglese. Prefazione di Marina Tranchina, Antropologa e Renata Briano, Food blogger. Dialoghi con Luciano Ricci - agricoltore e content creator. Ricreatorio San G.B. Lantrua, voa Grande, info 334 9324232 (locandina)



MONTALTO



17.00. ‘Pastasciutta Antifascista 2024’: saluti dell'Amministrazione + alle 17.30, raccolta fondi con esperienza virtuale di Emergency + alle 18.30. presentazione libro ‘Diario di un giardiniere anarchico’ di Libereso Guglielmi a cura di Claudio Porchia + Serata musicale con gli EGIN e Cena nel piazzale delle feste

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Apertura Mostra con affreschi medievali, pale barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli tra cui una maestosa statua lignea di Anton Maria Maragliano e la grande ultima Cena di Domenico Piola. Museo Diocesano (tutti i sabati e le domeniche, da aprile ad ottobre, h 9.30/13-14.30/18.30)

21.00. Serata danzante a cura dell’orchestra ‘Rita e gli “Evergreen’ con street food. Piazzale della Croce Rossa, info 340 7346457

PORNASSIO



9.00-18.00. ‘Drive-in Car Market, il mercatino nel bagagliaio’ riservato esclusivamente a privati. Gli espositori possono utilizzare la propria auto che si trasforma in un vero e proprio negozio. Evento a cura dell’Accademia Kronos. Colle di Nava

14.00-18.00. ‘Selvatica - Istanti rubati alla Fauna delle Alpi Liguri’: mostra fotografica a cura dell’Associazione Nova Kronos e Comune di Pornassio con una serie di panelli rappresentanti alcuni degli animali selvatici presenti sul territorio. Forte Centrale al Colle di Nava (sabato e domenica fino al 1 settembre), info 331 8369495

SEBORGA



20.00. Sagra delle trippe: serata enogastronomica e danzante organizzate dalla Pro Seborga con l’orchestra Cristian e Luna Nueva e degustazione di piatti tipici seborghini + baby dance per i più piccoli. Piazza Martiri

TRIORA



10.00-18.00. ‘Open Day Triora Musica’: giornata alla scoperta della musica per adulti e bambini, incontro con Prof. Giorgio Revelli e concerto finale. Oratorio San Giovanni Battista e Palazzo Stella (locandina con il programma)

10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

14.30-18.00. Apertura al pubblico della Chiesa di San Bernardino, piccolo grande gioiello della Valle Argentina che custodisce un patrimonio artistico notevole e suggestivo (da venerdì a domenica fino al 30 settembre), info allo 0184 94676



19.00. Serata gastronomica e musicale con i ‘Ciansunier’ in frazione Verdeggia



VILLA FARALDI

21.30. ‘Musica dalla fabbrica dei Sogni’: concerto del Gruppo Cameristico Alchimea con musiche da film di: Ennio Morricone, Nino Rota, Rondò Veneziano, James Horner, Marc Lanjean, Fred Buscaglione, Charlie Chaplin, John Williams, Astor Piazzolla, G.F. Haendel, Sara Terzano. Sagrato della Chiesa di San Lorenzo



FRANCIA

JUAN-LES-PINS



20.30-23.30. ‘Jazz à Juan’: Festival del jazz con esibizione di Belmondo Deadjazz, Chris Potter, Brad Mehldau, John Patitucci, Johnathan Blake. Pinède Gould, fino al 18 luglio (il programma nel dettaglio a questo link)



MONACO

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



WORK IN PROGRESS...





DOMENICA 14 LUGLIO



SANREMO



9.00-19.00. Tradizionale Mercato dell’Antiquario in Piazza Colombo e sotto il porticato del Palafiori

11.00. ‘Circuito del Mediterraneo Cape 31’: partenza regate della competizione velica a cura dello Yacht Club Sanremo (ultimo giorno). Piazzale Vesco (più info)

12.00-17.00. Arrivo a Sanremo dei partecipanti alla 5ª edizione Hard Alp Tour ‘Pavia-Sanremo’ in Corso Salvo d’Acquisto ritiro attestato partecipazione (più info)

15.00-18.00. Ultimo giorno della Mostra fotografica di Bart Herreman con protagonisti i fiori di Sanremo, fotografati recentemente durante una sua vacanza in riviera, e alcune delle fotografie più famose dell'autore. Museo di Villa Luca in Coldirodi , info 338 8498397



16.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



17.00-23.30. ‘I giganti delle onde – viaggi e viaggiatori, una storia italiana’: esposizione di manifesti, da collezione privata di Bernardo Berio con la curatela di Enzo Ferrari, che racconta attraverso la grafica e le fotografie di Fondazione Ansaldo un capitolo molto importante della storia navale e di costume tutta italiana. Magazzino di Levante del Forte di Santa Tecla, fino all’8 settembre (più info)



17.30-23.30. Mostra ‘Luce e colori di Sanremo. L'opera pittorica di Giuseppe 'Pipin' Ferrari’ a cura di Anna Maria Ferrari. Quartiere dei Soldati del Forte di Santa Tecla, fino al 4 agosto (più info)



19.45. Per ‘Folies Royal 2024’, ‘Music Time’ con ‘Time Out’: Roberto Blasi e Davide Zappia (duo voce e chitarre). Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391



20.00. Per i festeggiamenti di Sant’Anna, serata gastronomica e danzante con l’orchestra ‘Laura Fiori’. Campo di Basket a Coldirodi



IMPERIA



15.00-22.00. Mostra collettiva ‘Orizzonti Blu: Un Viaggio Astrale nell'Economia del Futuro’ dedicata all'innovativa connessione tra spazio, sostenibilità e la prosperità della Blue Economy, curata da Loredana Trestin e organizzata da Divulgarti. Museo Navale e Planetario di Imperia, fino al 18 luglio (martedì e mercoledì 10/13, venerdì, sabato e domenica 15/22)



17.00. Per ‘Art Nouveau Week 2024’, ‘A caccia di Liberty!’, attività per bambini dai 5 ai 12 anni che dovranno adottare il giocoso spirito del proprietario della Villa per decifrare gli indizi e scoprire, così, un fondamentale fenomeno artistico italiano, nel miglior modo possibile…giocando!. Villa Grock, info prenotazioni museiimperia@solidarietaelavoro.it

18.30. Per la rassegna ‘Incontri a Imperia’, il comico genovese Luca Bizzarri presenta il suo nuovo libro ‘Non hanno un amico’. Banchina Aicardi

VENTIMIGLIA

8.00. Fiera delle Fiere a cura di Fiori Eventi nel Centro cittadino

9.00. Giornata del Bambino (IX edizione): escursione in barca per bambini 6-12 anni a cura Circolo Nautico Intemelio. Tratto di mare tra Pass Cavallotti/Porto

10.00. Mostra degli artisti Maggia-Orsini. Centro Culturale San Francesco, fino al 19 luglio

18.00-22.00. ‘Diavoloacquasanta’, mostra bi-personale di Carlo Maria Maggia (scultore) e Federica Orsini (pittrice): un viaggio artistico attraverso il tema degli opposti legato all’arte. Ex chiesa San Francesco della città alta, info 348 3329580 (giornate di apertura: 12/13/14/19 luglio)

21.00. ‘La Notte delle Chitarre’ a cura dell’Associazione Culturale Slem di Ventimiglia. Via Dante

21.15. ‘Al brillar di Stelle’: visite guidate a lume di candela al Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, Via Verdi 41, info 0184 351181 (tutte le domeniche di luglio e agosto)

VALLECROSIA

11.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 1 settembre

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach

BORDIGHERA

9.00 & 18.30. ‘Bordighera Sun&Fun’: attività gratuite di tutti i tipi sulla Rotonda S. Ampelio e sul Lungomare Argentina (consultare il programma a questo link), fino al 1 settembre



17.00-20.00. Mostra personale ‘E' tutto un'illusione’ dell'artista ceramista Mario Verdiani, presso la Galleria dell'Accademia Balbo in via Lamboglia 3, fino al 21 luglio

18.00. ‘Mandala di Sabbia per la Pace’: realizzazione di disegni con sabbia colorata a cura del Centro Kalachakra e Centro Ghe Pel Ling. Sala eventi ‘La Piccola’, fino al 14 luglio



20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 7 settembre



OSPEDALETTI

8.00-19.00. ‘Ospedaletti Spiaretè’: grande giornata di shopping con mercato ambulante, hobbisti, artigiani e le migliori offerte nei negozi locali aderenti. A cura della Confesercenti. Pista ciclabile

10.00. Attrazione per bambini con gonfiabili in Piazza Europa e sulla Pista ciclabile presso la Piccola (fino al 25 agosto)

21.30. ‘Ospedaletti... Ricorda’: omaggio a Milva cantante e attrice teatrale. Concerto con Maria Cristina Noris (Clarinetto), Vitaliano Gallo (Direzione), Carla Talete (Cantante Soprano), Massimo dal Prà (Pianoforte) Giancarlo Bacchi (Contrabbasso), Anna Maria Costanzo (Percussioni) + presentazione del libro di Martina Corgnati ‘Milva: l'Ultima Diva Autobiografia di mia madre’. Auditorium Comunale

TAGGIA



8.00. Escursione da Colla Melosa ai Balconi di Marta e il Forte sotterraneo accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo alle 9 al Colle Melosa nel piazzale oppure alle 8 davanti alla nuova stazione ferroviaria di Taggia, info 327 0824866 (più info)



20.30. ‘Meraviglia bimbi’: intrattenimento e giochi gonfiabili per i più piccoli in Piazza Tiziano Chierotti



RIVA LIGURE

20.00. Proiezione su maxi schermo della Finale degli Europei 2024. Piazza Ughetto

SANTO STEFANO AL MARE



9.00-23.00. ‘Lavand'Arte’: evento dedicato alla lavanda e al suo impiego a cura di ‘Arte e party’. Vie del borgo, anche domani



SAN LORENZO AL MARE

10.00. Mostra di pittura del Maestro Francesco Paula Palumbo. Galleria d'Arte Artists' Corner, via Aurelia 60, fino al 31 luglio

DIANO MARINA

10.00-20.00. Dipingiamo insieme: mostra di pittura a cielo aperto in Via Genala angolo via Nizza e via Genova

21.30. La Corrida della Domenica: musica e animazione a cura di Paolo Bianco. Molo delle Tartarughe

SAN BARTOLOMEO AL MARE

8.00-20.00. Val Steria Valley: shopping d’estate in zona Anfiteatro (tutte le domeniche fino al 25 agosto)

9.00-12.00. Trofeo San Lorenzo di tiro con l'arco. Campo Arcieri

21.15. Concerto ‘Aspettando il Rovere d'Oro’ con esibizione di Linda Hedlung violinista svedese di fama internazionale. Piazza Rovere, ingresso gratuito

ENTROTERRA

BADALUCCO

16.00-20.00. ‘L’essenziale’: mostra dello scultore sanremese Igor Grigoletto. Presenta l’artista lo storico dell’arte Claudia Andreotta. Upart Gallery in piazza Duomo (dal giovedì alla domenica fino al 27 luglio)

BAJARDO

10.00. 2ª ‘Sagra dei Crustuli’, il dolce tipico di Bajardo: un'immersione dolce e zuccherata in un piatto che viene tramandato da secoli e che, ancora oggi, trova il suo posto d'onore nei fine pasto domenicali del paese. Giardino Tiglio

CARPASIO



10.00. Passeggiata al castagno, nascondiglio dei partigiani + h 12.30/15 a Costa di Carpasio: ‘Pastasciutta antifascista’ con somministrazione gratuita di pasta, un dolce e una bevanda + alle 15, Franco Zunino presenta il libro ‘Io Adelmo Cervi’ + h 16, Spettacolo ‘Storie di uomini e di vino’ di Pino Petruzzelli. Museo della Resistenza (bus navetta dal bivio: Attivo dalle 10.00 alle 18.00, consigliato)



10.00-13.00. Apertura del museo della lavanda (tutti i fine settimana luglio h 10/13-15/18, agosto tutti i giorni h 10/13-15/18)



10.00-18.00. Mostra ‘La magia delle piccole cose’ di Libereso Guglielmi. Museo della lavanda, via Castello 3, fino al 31 agosto

CASTEL VITTORIO

10.00. Festa del Cacciatore: congresso sulla peste suina presso Arca Festeggiamenti Busciun (h 10) + alle 12,30 pranzo in collaborazione con la pro loco Castel Vittorio presso area festeggiamenti Busciun (25 euro, bambini 6-12 anni f 10 euro, bambini 0-5 anni gratis) + lotteria. Per le prenotazioni 338 1300713 Rossi)

CIVEZZA

9.30. Per la rassegna estiva CondiVivere2024, yoga della risata con sessione composta da esercizi di respirazioni profonde, esercizi giocosi in movimento, una parte dedicata alla vera e propria meditazione della risata e un rilassamento finale. Degustazione finale dei prodotti del territorio, info e prenotazioni Cristina 335 8436599

COSTARAINERA



17.00. 38esima Festa dello Sport, per bambini. Campo sportivo

MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (tutti i sabati e le domeniche di luglio). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 333 3489289

MOLINI DI TRIORA



10.00. Escursione Molini-Bonpé - Mulino di Pio – Goina - Molini con la guida Ambientale Escursionistica AIGAE Antonella Piccone. Info 391 1042608 (locandina)



DIANO CASTELLO

9.00-21.00. ‘Premio Vermentino 2024’ (31ª edizione): concorso + degustazioni guidate del Vermentino + passeggiate + mercatino prodotti tipici + punti ristoro e molto altro (servizio di bus navetta gratuito con capolinea a Diano Marina in via Cesare Battisti, angolo via Capocaccia, e all’ingresso del borgo di Diano Castello in piazza Quaglia). Luoghi vari (il programma a questo link)

DOLCEACQUA

21.30. ‘Le Stelle dalla corte dei Doria’: serata di osservazione astronomica al Castello dei Doria (12 euro), prenotazione obbligatoria IAT di Dolceacqua 0184 206666

PERINALDO



21.00. Per la Rassegna Letteraria ‘Seconda Stella a destra…’, Giuseppe Caccamo presenta ‘Amori miei - Diario di amori vissuti e sognati + Serata teatrale con la compagnia ‘Da lì a qui teatro + espone Silvia Giordano. Biblioteca Comunale, ingresso libero



PIGNA



9.00. Escursione da Colla Melosa ai Balconi di Marta e il Forte sotterraneo accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo alle 9 al Colle Melosa nel piazzale oppure alle 8 davanti alla nuova stazione ferroviaria di Taggia, info 327 0824866 (più info)

PIEVE DI TECO

9.00-19.00. Mercatino Arti e Sapori: 38 banchi espositivi di artigianato, prodotti agroalimentari, antiquariato e vintage. Sotto i portici di Corso Ponzoni, info 0183 36313 (ogni seconda domenica del mese)

9.30-18.30. Apertura Mostra con affreschi medievali, pale barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli tra cui una maestosa statua lignea di Anton Maria Maragliano e la grande ultima Cena di Domenico Piola. Museo Diocesano (tutti i sabati e le domeniche, da aprile ad ottobre, h 9.30/13-14.30/18.30)



11.00. ‘Memory of Mario Ponzoni’: speciale ricostruzione dell'arresto di Mario Ponzoni. Dalle ore 9.00 apertura dei campi storici e rievocatori in divisa + attività divulgative con accurate spiegazioni e didattica + alle 11, inizio della ricostruzione dell’arresto di Mario Ponzoni davanti al Comune e a seguire celebrazione ecclesiastica con speciale ricordo di tutti i caduti delle due guerre mondiali + alle 15.00 ulteriori ricostruzioni storiche, sempre lungo il Corso Mario Ponzoni



PORNASSIO

14.00-18.00. ‘Selvatica - Istanti rubati alla Fauna delle Alpi Liguri’: mostra fotografica a cura dell’Associazione Nova Kronos e Comune di Pornassio con una serie di panelli rappresentanti alcuni degli animali selvatici presenti sul territorio. Forte Centrale al Colle di Nava (sabato e domenica fino al 1 settembre), info 331 8369495



17.00. Concerto ‘I vocalisti’: un viaggio nella musica, dalla classica al gospel afro americano di oggi eseguito dal coro del Vocalist studio di Albenga diretto da Gaudia Geijsen. Forte centrale

TRIORA

10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



14.30-18.00. Apertura al pubblico della Chiesa di San Bernardino, piccolo grande gioiello della Valle Argentina che custodisce un patrimonio artistico notevole e suggestivo (da venerdì a domenica fino al 30 settembre), info allo 0184 94676

15.00-20.00. Triora Bimbi – Avventura Pirata: giochi di legno e arena dei pirati con il LudoBus della cooperativa + all1 17, ‘I Pirati del Cielo’: spettacolo per famiglie tra bolle giganti e fiamme danzanti + alle 19, spettacolo ‘Pinocchio nel Paese delle Meraviglie’ con Luisa Vassallo e Chiara Peirone. Zona Boschetto



FRANCIA

CANNES

16.00-23.00. ‘Le Bal des Fous’ (il Ballo dei Folli): atmosfera musicale eclettica a tema ‘Ballo degli Angeli e dei Demoni’ con divertimento assicurato sui ritmi dei dj residenti e ospiti e travestimenti vari. Terrasse du Palais des Festivals (più info)



22.00. Festival di arte piromusicale a tema ‘Love’s symphony: A fireworks extravaganza’ con esibizione del Belgio. Baia della città (più info)

JUAN-LES-PINS



19.30-23.30. ‘Jazz à Juan’: Festival del jazz con esibizione di Saki Ozawa, Li Xiaochuan, Poetic Ways & Original Pinettes Brass Band. Pinède Gould, fino al 18 luglio (il programma nel dettaglio a questo link)

MONACO

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)





