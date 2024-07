La squadra Seniori di Beach Handball della Pallamano Ventimiglia al Festival della Pallamano di Misano

La FIGH ha organizzato, come ormai da diversi anni, a Misano Adriatico, la scorsa settimana, il Festival della Pallamano con annesse Finali Nazionali di BEACH HANDBALL. La Pallamano Ventimiglia ha partecipato, con la squadra Senior di Beach Handball, appunto.



Ecco le impressioni della Presidente Paola Nanni: "Eccoci di ritorno dalla kermesse di Misano Adriatico, una due giorni di intenso sport, per i nostri ragazzi del Beach. Siamo tornati con un pesante bagaglio in più, un bagaglio colmo di soddisfazione. La squadra del Ventimiglia ha ottenuto un ottimo sesto posto, confrontandosi con compagini importanti e sicuramente più strutturate di noi, composte anche da giocatori che hanno preso anche parte della Nazionale (Vd ad esempio la squadra d'Oderzo, vincitrice di questa stagione e delle ultime finali, contro la quale si è perso di soli 4 punti nei due distinti set). Dicevo, squadre più strutturate di noi, perché i nostri ragazzi, pur essendo tutti giocatori attuali o del passato della pallamano, hanno creato dal nulla una squadra ad hoc per queste finali. Sono giunti a Misano, purtroppo con poco allenamento in campo, per via del cattivo tempo, ma comunque pronti a mettersi in gioco. GREG, storico portiere, i fratelli LUCA e ANDREA, GIAMPAOLO, MATTEO, ALESSANDRO, lontani dai campi di gioco da qualche tempo, ANDREA detto SISMO, JULIEN e HUGO i 'nostri monegaschi' si sono difesi in maniera eccellente. Sotto il sole cocente della Riviera Romagnola, hanno macinato interminabili minuti di gioco, sotto lo sguardo vigile del coach Massimo Agnese, che ha però dovuto dare pochi consigli, i ragazzi hanno gestito le partite senza alcuna difficoltà, segno di maturità sportiva e tenacia. Siamo davvero tutti molto, molto soddisfatti! Oltre a ringraziare, ovviamente i ragazzi per le belle emozioni, il mio ringraziamento va alla Vice Presidente Debora Amico che, come sempre, si è occupata della parte amministrativa e burocratica, in maniera ineccepibile e ancora più 'ovviamente' al coach Massimo Agnese supervisore tecnico".



"Un ultimo, ma non ultimo, SPECIALISSIMO ringraziamento va alla GELATERIA COLOMBO, nuovo e 'freschissimo' sponsor che ci ha offerto le nuove splendide divise viola. Ora ci si riposa, in previsione della nuova stagione 2024/2025, nella speranza di poter tornare a Misano, non solo con i ragazzi del Beach, ma soprattutto con le squadre Under 13 e Under 15 e far vivere loro una bellissima esperienza di sport. Ci rivediamo a settembre. Buone vacanze a tutti".