La squadra di calcio amatoriale di Riva Ligure al torneo 'We play football' per un progetto solidale

Ha partecipato al torneo benefico organizzato dalla associazione ‘We Play Football’ di Genova, la formazione di calcio amatoriale di Riva Ligure.

Il torneo era parte integrante del progetto ‘Tutti Insieme in campo’, ideato da Simone Spinelli e Carla Botta in collaborazione con la Fondazione ‘Philos Accademia Pedagogica’ e rivolto a bambini e ragazzi con il disturbo dello Spettro Autistico ad alta funzionalità, compresi in una fascia d’età che va dagli 8 ai 17 anni.

Il progetto ha due dimensioni di intervento. Sportiva, che prevede lezioni di calcio in gruppo, con allenatori professionisti e due operatori di Philos Accademia Pedagogica. Ma anche psicoeducativa, che prevede l’attenzione a stimolare e valutare le abilità sociali ed emotive durante gli allenamenti. Abilità come interazioni sociali funzionali, collaborazione, empatia, autoregolazione emotiva e gestione della frustrazione sono ‘allenate’ in campo insieme alle abilità motorie e coordinative più strettamente sportive.