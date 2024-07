Judoka del Budo Sanremo, Ludovica Pesce al camp di specializzazione di Lavarone

Importante esperienza per la Judoka del Budo Sanremo che nell'ultima settimana ha seguito un corso di specializzazione tecnica sotto la Guida del Maestro Diego Brambilla, Tecnico Olimpionico di altissimo profilo 7° DAN della Federazione (FIJLKAM) e già allenatore di nazionali maggiori

Oggi la Judoka si riunirà al gruppo dei compagni di club che hanno continuato la preparazione a Sanremo in vista della prossima stagione. "Siamo soddisfatti del percorso che stanno facendo i nostri atleti, come ogni anno stiamo mantenendo i corsi attivi in via Canepa 36, in centro a Sanremo, per tutta l'estate e per tutte le classi di età perché sappiamo quanto sia importante dare continuità al lavoro svolto durante il resto dell'anno", ha dichiarato il tecnico del Budo Nicola Gianforte