I ragazzi dello Ski Club Saint-Nicolas in ritiro a Bussana

10 giorni di duro lavoro per i ragazzi dello Ski Club Saint-Nicolas nella riviera di ponente.

9 i ragazzi e 4 i tecnici che ancora una volta hanno scelto Bussana come base per l’inizio della loro preparazione estiva in vista della prossima stagione invernale da passare sugli sci stretti (Sci di fondo, ndr).

Eterogenee le età, con atleti tra i 12 e i 17 anni che per 10 giorni hanno soggiornato presso il Blue Beach per poi svolgere i loro allenamenti tra la ciclabile, il campo di atletica di San Remo e le montagne dell’entroterra alla scoperta del Monte Ceppo e del Monte Nero.

Negli ultimi 10 anni lo Ski Club del piccolo paesino valdostano ha scelto per ben 5 volte Bussana portando in Liguria 50 atleti circa, tra cui Davide Gadin, ragazzo che dopo 2 raduni sanremesi quest’anno ha dovuto rinunciare a discapito dei Mondiali di Skyrace svoltisi in Montenegro lo scorso fine settimana.

I ragazzi allenati da Giordana Gianluca , Courthoud Mathieu , Blanchet Martina e Bullio Eloè hanno approfittato del tempo tra una seduta di allenamento e l’altra per portare i giovani atleti alla scoperta della città di Sanremo, della Valle Armea e per offrire loro un’esperienza indimenticabile come il battesimo del mare fatto con gli istruttori del centro di immersioni Diving Nautilus di Santo Stefano al Mare.

Un mix di esperienze, fatica e condivisione che senz’altro aumenterà il bagaglio di ogni singolo atleta con la certezza che questo è solo un arrivederci .