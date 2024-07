Calcio, Prima Categoria. L’Ospedaletti rinforza la difesa, ha firmato Manuel Serva

L’Ospedaletti mette a disposizione di mister Fabio Luccisano un’altra pedina per il reparto arretrato. Gli orange hanno raggiunto nelle ultime ore l’accordo con il difensore classe 1989 Manuel Serva.

Per lui si tratta di un ritorno all’Ospedaletti. Ha già vestito la maglia orange nella stagione 2016/2017 sempre in Prima Categoria, intervallando la sua esperienza al Bordighera Sant’Ampelio. In precedenza ha giocato con Sanremese Savona in Serie D, Loanesi in Eccellenza e Ventimiglia in Promozione.