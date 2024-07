Yogurt PurØ: per ristoranti e negozi la distribuzione è curata da F.lli Beccaria

Cremoso, autentico e versatile, PurØ è lo yogurt artigianale della famiglia Ferrari che fa impazzire il palato e conquista i ristoranti più rinomati.

Prodotto con latte fresco di vacche Jersey e ingredienti genuini, senza conservanti o coloranti, PurØ offre un'esperienza di gusto unica e un elevato standard di qualità.

Dalla linea compatto con frutta fresca alla linea salato ideale per primi piatti e dolci, PurØ si adatta alle esigenze di ogni chef. PurØ compatto e salato stuzzicano la fantasia in cucina, per primi piatti gourmet e creazioni di dolci sorprendenti.

Scegli PurØ per il tuo ristorante, con la distribuzione curata da F.lli Beccaria

Con la Linea compatto, offri ai tuoi clienti un dessert genuino e di alta qualità con svariata frutta già presente nella confezione o da abbinare al prodotto.

Distinguiti dalla concorrenza con un prodotto unico e versatile.

Con la Linea salato: gusto formaggio spalmabile, perfetto per primi piatti, sughi e dolci.

Affidati a un'azienda attenta alla sostenibilità e al benessere animale.

PurØ: il tuo alleato per un dessert perfetto e una cucina di alta gamma.

Per essere contattati e conoscere le opportunità per i ristoratori

F.lli Beccaria

Via Braie, 237 – 18033 CAMPOROSSO (IM)

+39 0184 291324

fratellibeccaria@fratellibeccaria.it