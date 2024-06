Tennis: con numeri da record, verso la conclusione il torneo ITF Masters MT700 di Sanremo e Ospedaletti

Ultime partite per una edizione da record del tradizionale torneo per tennisti non professionisti della International Tennis Federation, sotto la guida del Referee Giancarlo Turrisi, del Direttore Paolo Nicola e del giudice arbitro Guido Buonfiglio.



Grande partecipazione straniera con ben 29 nazionalità rappresentate: Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Spagna, Svizzera, Olanda, Austria, Slovenia, Norvegia, Svezia, Finlandia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Cipro, Lettonia, Ucraina, Romania, Turchia, Serbia, Bosnia Erzegovina, Tunisia, Marocco, Australia, Usa, Canada, Brasile, Sudafrica.

Ben 271 i giocatori iscritti nei 47 tabelloni per le cinque categorie: singolare femminile, singolare maschile, doppio femminile, doppio maschile, doppio misto. In totale 254 partite disputate.

Al via alcuni tra i migliori giocatori al mondo del circuito ITF International Masters Tour, tra cui citiamo: Mattia Mannocci, n°4 over 30, Mauro Colangelo, n°11 over 55, Anton Stepanko, n° 6 over 35, Henrik Mueller Frerich, n°13 over 50, Roberto Mussi, n°18 over 65, Giancarlo Nucci, n°10 over 70, Zdenek Suchomel, n° 5 over 75 e Bernd Ganther, n°7 over 75, Antonio Ramacciotti, n°8 over 75, Roberto Franco Fumagalli, n°8 over 80, Riccardo Bussolati, n°10 over 85, Giovanni Argentini, n°11 over 85; tra le signore Pinuccia Sacchi, n°5 over 75, Reinhilde Adams, n°3 over 70, Rosemary Everett, n°3 over 65, Michelina Valente, n°5 over 65, Laura De Vittori, n°11 over 60, Magda Gual Leo, n°11 over 60, Elena Scola, n°16 over 55, Rita Zenunaj, n°8 over 45.

Purtroppo nessun vincitore tra i tanti giocatori tesserati per i due circoli ospitanti.

Il tempo incerto non ha permesso ai partecipanti di apprezzare appieno le condizioni di gioco offerte dal ponente ligure ma unanime è stato l’apprezzamento per le strutture dei due circoli, quello di Sanremo in corso Matuzia e quello di Ospedaletti in corso Regina Margherita.

Ai saluti finali un arrivederci per tutti all’edizione invernale che si disputerà a fine anno.