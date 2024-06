Calcio: per la Sanremese in arrivo dal Grosseto il nuovo attaccante Manuele Giustarini

La Sanremese Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo fino al 30

giugno 2025 con l’attaccante Manuele Giustarini che farà parte della

rosa della prima squadra nella prossima stagione.



Nato il 26 agosto 1994 a Grosseto, alto 1.67 per 60 kg, Giustarini è una seconda punta di grande esperienza e qualità; è reduce dalla vittoria nei play off del girone E di serie D con la maglia del Grosseto.



Nella sua carriera ha totalizzato oltre 200 presenze in D, con 56 reti e 17 assist. Ha vestito le maglie di Budoni, Pianese, Flaminia,

Montevarchi, Follonica Gavorrano, Pistoiese, Tau Altopascio e appunto

Grosseto. È andato due volte in doppia cifra con Montevarchi e Follonica Gavorrano e ha vinto due campionati e una coppa Italia di serie D.



È riconosciuto come un leader in grado di trascinare i compagni durante i novanta minuti con la sua tecnica, ma sa farsi apprezzare anche fuori dal campo per il carattere solare ed estroverso.



“La trattativa con la Sanremese si è conclusa rapidamente – afferma

Manuele Giustarini – non appena sono stato contattato dalla società e

dal mio procuratore non ho esitato nemmeno un minuto e ho accettato con entusiasmo. Avevo voglia di cambiare aria per trovare nuovi stimoli. Le aspettative per questa avventura sono alte e non vedo l’ora di iniziare. Ho avuto la fortuna di parlare con il presidente e il direttore sportivo che hanno voluto conoscermi, capire che persona sono e mi hanno fatto un’ottima impressione. La stessa cosa è accaduta con mister Gori: abbiamo avuto un colloquio franco e positivo, mi ha spiegato la sua idea di calcio e mi è sembrato una persona solida e determinata. Sono un giocatore duttile, un brevilineo, mi piace avere la palla tra i piedi, cercare l’uno contro uno e puntare l’uomo per creare la superiorità.

Darò il massimo e spero di togliermi tante soddisfazioni con la maglia biancoazzurra".