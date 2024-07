Telepedaggio con UnipolMove: benefici e istruzioni per l'uso

Quando si viaggia in autostrada di frequente, il casello può diventare un vero incubo, soprattutto durante le ore di punta. Le lunghe file e i ritardi possono causare stress e avere un impatto negativo sul nostro umore, oltre a comportare notevoli difficoltà in ambito organizzativo. Ecco perché il pedaggio telematico viene considerato come una vera e propria panacea, in quanto consente di saltare la coda e accedere direttamente all'autostrada, senza perdite di tempo. E se si sceglie brand di telepedaggio come UnipolMove, si possono ricevere in cambio anche altri servizi aggiuntivi di grande importanza.

Telepedaggio con UnipolMove: come funziona?

Al pari degli altri servizi concorrenti, il telepedaggio UnipolMove dà la possibilità all'automobilista di saltare il casello e le code, avendo così accesso immediato all'autostrada. Ciò avviene per merito di un sistema elettronico composto da varie boe dotate di telecamere, che intercettano il segnale inviato dal dispositivo di telepedaggio posto sul parabrezza della vettura. Avviene così uno scambio di informazioni passivo che permette alla sbarra di alzarsi in automatico, dopo che il sistema avrà confermato l'autorizzazione alla vettura (il tutto, comunque, avviene davvero velocemente). In altri termini, UnipolMove consente l'accesso alle corsie preferenziali che già abbiamo avuto modo di conoscere con Telepass, e che non sono più esclusiva di quest'ultima.

Andando al di là del servizio di telepedaggio, però, UnipolMove si caratterizza anche per una serie di altri servizi proposti all'automobilista. Basti ad esempio citare la possibilità di sfruttare i parcheggi convenzionati, di pagare le strisce blu, o di accedere all’Area C di Milano. In secondo luogo, UnipolMove offre anche il tagliando auto, (attualmente solo in Lombardia), il pagamento del bollo auto, l’acquisto dello Skipass e la prenotazione dei taxi. Il tutto ad un costo inferiore, se si fa un confronto con i piani di Telepass, ma senza per questo rinunciare alla qualità (tutto il contrario). In base a quanto detto, quindi, sono numerosi i benefici per chi sceglie UnipolMove.

Piani e Pay per Use UnipolMove: istruzioni per l'uso

In realtà non è affatto complesso capire come funziona UnipolMove, dato che basta visitare il sito web ufficiale per ottenere una chiara panoramica dei piani, dei prezzi e delle opzioni presenti. Si parte dal piano Base, con una modalità di pagamento a canone mensileInoltre, con il piano Base si ha la possibilità di ottenere anche un secondo dispositivo di telepedaggio, attualmente entrambi in via gratuita per un anno (ma la promozione dipende sempre dal periodo).

In alternativa al piano Base, si può scegliere la modalità con il pagamento a consumo, nota anche come Pay per Use. Come funziona? In pratica, l'automobilista non paga un canone mensile ma una certa cifra solo quando utilizzerà il dispositivo per il pedaggio telematico. Anche se appare piuttosto ovvio, questa soluzione è adatta soprattutto a chi viaggia in modo sporadico in autostrada

UnipolMove propone anche dei piani specifici per i clienti business, e non solo per i privati.

Concludendo, UnipolMove è un'opzione la cui qualità non entra in discussione.