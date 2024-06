Ottimi risultati per Riccardo Mazzulla del Motoclub Enduro Sanremo al Campionato Mondiale di Enduro a Bettola

Con grande determinazione e passione per questo sport estremo, Riccardo, il vallecrosino, ha dimostrato di avere le capacità e le abilità necessarie per competere a livello internazionale. Grazie alla sua esperienza sul terreno e alla sua precisione nel gestire la moto, è riuscito a superare le prove dure e particolarmente impegnative, il sabato gara perfetta visto il terreno asciutto mentre la domenica la prova si è svolta completamente sul bagnato creando dunque variazioni nei tempi e nei ritmi della competizione. Riccardo è stato sostenuto e assistito per tutti e tre i giorni di questo Campionato dal suo migliore amico, Pietro Freno, il suo aiuto e stato fondamentale e prezioso, Pietro, lo ha come sempre supportato nei momenti difficili e spronato a dare sempre il meglio di sé.